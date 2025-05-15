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年内首次降准落地！释放长期流动性约1万亿元

2025年05月15日15:09 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月15日电（记者任军、吴雨）年内首次降准15日落地。中国人民银行近日发布消息，自5月15日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），下调汽车金融公司和金融租赁公司存款准备金率5个百分点。

　　5月7日，中国人民银行行长潘功胜在国新办发布会上宣布，降低存款准备金率0.5个百分点，预计将向市场提供长期流动性约1万亿元。汽车金融公司、金融租赁公司的存款准备金率将从5%调降为0，增强这两类机构面向汽车消费、设备更新投资的信贷供给能力。

　　降低法定存款准备金率，意味着商业银行被央行依法锁定的钱减少了，可以自由使用的钱相应增加了。“降准可降低商业银行的负债成本，进一步加大对实体经济支持力度。”银河证券首席经济学家章俊介绍，降准还将调整市场流动性结构，适当减少短期流动性工具的滚动续作，加大中长期流动性供给。

　　此次调整同步完善了汽车金融公司、金融租赁公司的存款准备金制度。

　　“此次全面降准与定向降准结合，发挥了货币政策工具总量和结构双重功能。”清华大学经济管理学院金融系主任朱英姿表示，经过定向调降，增强了两类机构面向特定领域的信贷供给能力。一方面可支持汽车金融公司扩大新能源汽车等绿色金融产品供给，激活汽车消费潜力；另一方面可助力金融租赁公司提升金融服务设备更新质效，赋能产业技术升级。

　　除了降准，中国人民银行此前宣布的下调政策利率0.1个百分点、下调结构性货币政策工具利率0.25个百分点等措施也已于日前落地。

　　4月底召开的中央政治局会议提出，“加强超常规逆周期调节”“要加紧实施更加积极有为的宏观政策”。

　　“5月降息降准落地，表明适度宽松的货币政策在稳增长方向上进一步发力。”东方金诚首席宏观分析师王青说，向市场提供规模可观的、低成本的中长期资金，有利于激发实体经济融资需求，促消费、扩投资，提振市场信心。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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