工业和信息化部发文提升通信建设工程质量
2025年05月15日15:10 | 来源：新华网
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新华社北京5月15日电 记者15日从工业和信息化部获悉，为进一步夯实通信建设工程安全生产工作基础，持续提升通信建设工程质量，工业和信息化部日前印发《通信建设工程质量提升和安全生产行动方案（2025—2027年）》。
行动方案主动适应通信建设领域发展新形势，从完善制度体系、提升工程设计建造质量、夯实工程安全生产管理基础、加快工程建设标准供给、提高工程管理数字化水平、优化通信建设领域发展环境等6个方面提出了16项任务。
行动方案明确，通过三年努力，不断提高通信建设领域安全生产风险隐患治理水平，持续增强从业人员质量安全意识和专业能力，稳步提高监管水平，通信建设市场发展环境持续得到优化。
(责编：岳弘彬、牛镛)
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