原标题：数智中国-万丰钻石飞机全球飞行俱乐部正式启航 打造航空社群新生态

2025年，中国低空经济迎来爆发式增长，市场规模预计突破1.5万亿元，2035年将攀升至3.5万亿元。政策层面，《政府工作报告》首次将低空经济列为“新增长引擎”，粤港澳大湾区、武汉、青岛等地通过空域开放、产业基金扶持（如无锡市20亿元专项母基金、杭州市30亿元低空产业基金）等举措加速布局。市场需求端，物流无人机、空中出租车、低空旅游等新业态快速落地，深圳至珠海载人航线日均运行超100架次，青岛共享无人机租赁柜为游客提供4K航拍服务，上海、辽宁等地密集开通低空游览航线，市场接受度显著提升。

近期，低空经济又有了新动作，万丰钻石飞机全球飞行俱乐部正式成立，同步上线了官方门户网站。这一举措标志着万丰钻石飞机在深化品牌建设和全球航空社群构建方面又迈出了坚实一步。

万丰钻石飞机公司作为全球研发领先、销量位居前列的通用飞机制造商，一直致力于以科技创新推动全球通用飞机技术的发展。公司秉持“改变人类出行方式”的愿景，深耕通用航空领域，打造了涵盖4大系列18款机型的强大产品线。这些机型将“安全、环保、高效”的理念深植于产品基因之中，凭借卓越的安全性能、高效的燃油效率、先进的航电系统以及创新的碳纤维复合材料应用，赢得了全球90余个国家和地区的客户信赖。

全球飞行俱乐部由万丰钻石飞机总部发起并运营，采用“全球总部+三大区域卫星俱乐部”的运作模式。俱乐部秉持“让世界因飞行更美好”的初心，致力于打造一个飞机拥有者、飞行爱好者与钻石飞机公司之间，以及会员与会员之间，钻石飞机供应商、航校、销售代理商、服务商与钻石飞机公司之间的全方位沟通交流平台。

与俱乐部同步上线的官方网站具备六大功能模块，包括俱乐部全景展示、智能注册、活动资讯发布、云端商城购物、会员中心自助服务以及多语种在线客服支持。这些功能将为会员提供便捷、高效的线上服务体验。

万丰钻石飞机公司负责人表示，全球飞行俱乐部的成立是公司品牌发展的重要里程碑，也是推动全球飞行文化发展的新动力。未来，公司将继续秉持创新、务实、高效的理念，为全球飞行爱好者提供更加优质的产品和服务。

(责编：董童、李源)

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