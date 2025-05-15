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网商银行发布2024年ESG报告：用AI重构小微服务模式 综合金融已覆盖6851万小微

2025年05月15日15:19 | 来源：新华网
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原标题：网商银行发布2024年ESG报告：用AI重构小微服务模式，综合金融已覆盖6851万小微

　　5月15日，网商银行发布2024年可持续发展报告（下称ESG报告）。截至2024年末，网商银行综合金融已累计服务6851万户小微经营者，并在AI技术重构小微服务模式、拓展农村金融覆盖面、推动绿色金融行业标准等领域实现突破。

　　“作为一家只服务小微和农户的银行，普惠是我们的底色。”网商银行董事长金晓龙表示，未来将持续通过科技创新降低服务门槛，推动绿色标准规模化应用，让金融资源更公平、更高效地流向小微群体和乡村振兴一线。

　　综合金融：服务6851万户小微 资产管理规模破万亿

　　针对小微经营者小额、高频、灵活的金融需求痛点，网商银行构建“支付+理财+融资”的综合服务体系。截至2024年末，该行综合金融服务客户数达6851万户。在信贷领域，网商银行近5年服务的新增客户中，超8成为“征信白户”，首次通过网商银行获得经营性贷款。

　　在资金管理领域，网商银行推出“电商通”“连锁通”等场景化产品，精准解决电商卖家资金归集、连锁企业分账管理等痛点；与此同时，通过“余利宝”“稳利宝““月利宝”等理财工具，满足小微不同周期的资金增值需求。目前，客户在网商银行管理的存款及理财资产规模（AUM）突破1万亿元。

　　科技金融：AI重构小微服务模式，效率提升10倍

　　在产业链金融领域，网商银行将AI大模型应用于“大雁”系统，通过深挖产业链关系、提升行业认知，帮助不同行业、不同产业链环节的优质小微获得资金支持，小微信用画像效率提升了10倍。

　　目前大雁系统已搭建包括汽车、医疗、建筑等在内的9条产业链图谱，识别超2100万小微用户。2024年，大雁系统精准识别并服务“杭州六小龙”上下游小微超200家，提供超3亿元的信贷支持。

　　普惠助农：卫星遥感技术助181万农户获得资金支持

　　农村金融领域，2024年网商银行“大山雀”卫星遥感风控系统，将农作物识别范围扩大至苹果、大棚蔬菜等16大类，准确率达93%，全年累计为31个省区市的181万农户提供信贷支持。同时，网商银行向全国近3000位“乡村带头人”发放免息贷款；在浙江省共同富裕示范区建设中，网商银行累计为42万小微及三农客户提供475亿元信贷支持。

　　此外，2024年网商银行与农业农村部大数据中心开展联合建模，运用“大山雀”卫星遥感技术与隐私计算技术为农户提供1990亿元授信支持，其中80%授信农户的种植面积在10亩以下。

　　绿色金融：联合21家银行推动绿色小微企业评级标准落地

　　绿色金融成为网商银行2024年发展亮点。网商银行在浙江、重庆等地监管机构指导下，牵头制定《绿色小微企业评价指标规范》，借助大数据和AI能力，为绿色评级表现好的企业，提供优惠的绿色贷款。2024年，网商银行已联合21家银行共同推广绿色小微标准。

　　截至目前，网商银行已为1001万小微客户提供绿色评级，累计203万小微客户获得了网商银行提供的绿色金融优惠。此外，网商银行还为4300多个绿色项目提供“绿色中标贷”，发放的资金达11.76亿元。

　　社会公益：小店化身“微型图书馆”，落地全国100家小店

　　网商银行公益生态持续扩容。2021年5月发起的“公益小店联盟”已走过4个年头，1600家小店加入，捐资超1200万元，惠及小店背后的弱势群体超 1300万人次。此外，网商银行与新华书店联合发起的“1平米书架”项目在全国100家街边小店落地，把街边小店打造为“微小单元的公共图书馆”，方便周边居民免费阅读。

　　网商银行持续为困难群体纾困。2024年7月，网商银行依托AI技术，为遭受水灾的安徽、湖南等省份的5934个三农客户提供延期还款等纾困支持，并发放续贷券金额超2.7亿元。

　　在消费者权益保护方面，网商银行持续加强反诈弹窗、支用拦截等涉诈管控“安全闸”建设，积极同公安、电信等部门合作，全年累计保护存在被诈骗风险的用户20.7万人，保护存在被诈骗风险的资金28.6亿元。

(责编：曹淼、李源)
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