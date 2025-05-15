人民网记者 任妍 车柯蒙

家，是孩子成长的摇篮，也是教育的第一课堂。当前，随着人工智能等技术的快速发展，教育领域正经历深刻变革，AI与教育的融合，也为家校社协同育人带来新的机遇与挑战。近日，中国青少年研究中心研究员孙宏艳与学而思执行总裁位晨做客《人民会客厅》节目，就“AI赋能家校社协同育人”这一主题展开探讨，两位嘉宾认为，AI为教育带来了全方位改变，在发展过程中，需注重科技与情感的平衡。

深度变革：AI重塑教育新生态

“AI的迅猛发展使其深度融入教育领域，给教育生态带来了革命性变化。”孙宏艳表示，在教学内容上，传统教学依据大纲和教师备课提供知识点，而生成式AI能根据学生需求源源不断地生成跨学科内容。

孙宏艳认为，教学关系也因AI发生转变。以往师生是自上而下的关系，如今则演变为“人-机器-人”的新型关系，这将影响整个教育范式。在教学评价方面，传统评价多依赖教师主观判断和结果性评价，而AI的加入使评价更加精准，能够依据学生的提问和学习过程进行动态评估，有助于教师调整教学方案。此外，教学形式也更加多样化和平等化，人工智能的介入促使老师采用更灵活的教学方式。

对此，位晨认为，人工智能有望打破教育行业的“不可能三角”，即实现大规模、高品质和个性化的统一。以学而思的实践为例，其研发的九章大模型已融入上课系统、学习机等产品中。通过大模型，能够精准评估学生的学习情况，找出知识薄弱点，并推荐个性化的学习内容，实现举一反三。同时，该模型还能帮助批改作文、辅导英文学习等。她表示，实践证明，帮助学生的课业学习，还能激发学生的好奇心和提问能力，培养自主学习和主动思考的习惯。

协同共进：AI重构家校社新责任

在家校社共育的背景下，AI的发展对家庭、学校和社会在教育中的角色与责任提出了新的要求。

孙宏艳认为，家校社协同共育已上升为国家教育强国建设的重要理念。政府部门需出台政策、盘活资源，多部门协同参与育人工作；学校应发挥主导作用，利用专业优势，通过家长会、家长学校等形式对家长进行教育指导；家庭则要积极承担教育责任，不能将教育职责完全推给学校；社会方面，社区可开展家长指导学校，提供孩子社会实践场所；互联网平台应开发适合孩子的绿色产品；媒体要营造健康的网络环境。

AI为家校社协同共育带来机遇的同时，也带来了挑战。例如，教师需要具备数字协作和课程设计能力，将AI要素融入教学；家长要了解孩子使用AI产品的情况，及时反馈风险；学生则面临AI换脸、信息泄露和过度依赖等问题。

位晨表示，在家庭场景中，学习机等AI产品能帮助家长和学生解决实际学习问题，提高学习效率。但家长依然是教育的重要一环，需要引导孩子正确使用AI，培养孩子的创新能力和提问精神。家长要给予孩子正能量反馈，鼓励孩子主动学习、从解题转向解决问题、从被动接受答案转向主动提出问题。

平衡之道：AI融合科技情感新思考

在AI赋能教育的过程中，如何平衡科技与情感是关键问题。孙宏艳认为，技术发展容易让人忽视孩子的情感与精神需求。联合国教科文组织曾多次强调，教育应促进人的全面发展，不能因技术而忽视教育的本质。过度依赖技术可能导致孩子情感缺失、社交减少，影响心理健康和精神世界，甚至反过来影响人工智能的发展。

为解决这一问题，孙宏艳建议家长从四个方面入手：一是搞好亲子关系，良好的亲子关系对孩子的学习和心理健康至关重要；二是过好日子，注重生活教育，富养孩子的精神世界；三是夸好孩子，鼓励孩子主动学习和上进；四是立好规矩，尤其在AI广泛应用的当下，要引导孩子正确使用AI。

“科技虽能提高效率、减轻负担，但无法替代情感陪伴。”位晨也表示，AI可承担传授标准化知识的职责，而培养孩子的学习热情、激发兴趣以及人际交往等情感互动方面，仍需老师和家长的深度参与。在产品设计中，应注重引导孩子与家长进行情感交流，但最终情感交互还是要回归到面对面的沟通。

展望未来，孙宏艳认为，AI与教育将在广度和深度上进一步融合，为教育公平、教师和家长能力提升以及教育评估监测等方面提供支持。位晨则期待AI能在尊重教育本质和伦理的基础上，实现个性化学习、情感陪伴等功能，真正成为孩子成长的得力伙伴。但无论AI如何发展，都不能取代教育，而是作为辅助手段，助力教育实现培养全面发展人才的目标。

(责编：郭思邈、高雷)

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