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邮储银行精准搭台 解锁青年消费新密码

2025年05月15日16:39 | 来源：中国网财经
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原标题：提振消费 共促美好︱邮储银行精准搭台，解锁青年消费新密码

　　“手机银行领了166元生日红包，邮储信用卡抖音绑卡再减6块6，享受这样的优惠很开心。”25岁的内江青年小张兴奋地晒出消费记录。如今，像小张这样的年轻人不再盲目追逐高价标签，而是更青睐“精打细算”的智慧消费——既要实惠透明，又要品质体验。

　　邮储银行敏锐捕捉到年轻客群的消费新主张，化身“省钱智囊团”。从手机银行的定制红包到支付平台的立减优惠，从消费信贷的灵活应用到场景金融的精准触达，邮储银行以更懂年轻人的方式，重新定义“消费升级”的内涵——不是为溢价买单，而是让每分钱都花得值、花得爽。

　　点亮年轻人的“小确幸”

　　邮储银行始终以客户为中心，强化数字赋能，通过持续创新产品设计、优化服务流程、提升用户体验，持续丰富金融产品和服务，满足客户日益增长的个性化、差异化金融需求。

　　“月薪5000元，房贷要还，但生活品质也不能丢。”在四川内江某科技公司工作的95后小李，道出了当代年轻人的消费心声。邮储银行内江市分行洞察到这一需求，创新推出“承包打工人羊毛”，为年轻人量身打造“精打细算”的智慧消费方案：工资客户登录手机银行即有机会抽取5元支付宝立减金；如果资产提升还可获阶梯式奖励，最高50元；在生日当月更有机会领取166.66元专属红包，让年轻人更有底气去追求“生活的仪式感”，将“小确幸”融入日常消费中。

　　和小李一样，来自兰州的小魏也薅到了邮储银行的“羊毛”。“买喜欢的东西，还能享受满减。”刚工作不久的小魏喜滋滋地说。一杯奶茶、一场电影、一斤水果、一个冰激凌，年轻人的快乐就是这么简单，邮储银行兰州市分行致力于传递这份快乐，打造“乐‘邮’时刻、美好生活缴费随机减”主题活动。在兰州，邮储信用卡持卡客户根据前一周消费金额领取5元、25元、50元、100元消费券，消费券适用门店多达5000家，商圈涵盖衣食住行玩各个方面；持卡客户通过支付宝缴纳暖气费、燃气费、水费、电费、话费，根据缴费金额可享受不同金额的随机立减。

　　助力年轻人“品质出行”

　　旅行已成为当代年轻人热衷的消费方式之一，他们更愿意为独特的体验和探索世界而买单。无论是周末短途游、网红地打卡，还是深度自由行，旅行不仅是放松身心的选择，更是彰显个性和生活方式的重要途径。

　　西藏的湖光山色正成为年轻人周末自驾的热门之选。邮储银行西藏分行顺应这一消费趋势，推出“周末加油特惠”活动——每周六、日持邮储信用卡在中石油、中石化指定加油站消费，即可享受满300元立减50元。“省下的油费能让我们的林芝之行多住一晚民宿。”次仁的体验道出了众多年轻旅行者的心声。这项惠民举措不仅降低了出行成本，更激活了西藏周末短途游市场。

　　与此同时，邮储银行天津分行则赋予出行独特的文化韵味。坐落于五大道景区的民园支行化身为“百年金融文化博物馆”，复古柜台、时光邮局等沉浸式场景让游客在办理业务时穿越时空。清明假期，孟孟被精致的“民国风文创存单封套”吸引：“没想到银行网点也能成为网红打卡地。”该支行更创新推出“金融+非遗+公益”模式，定期举办非遗传承市集，让传统手工艺焕发新生。

　　在天津河北区“春风十里 北岸等你”华服文化节上，邮储银行天津河北支行的非遗展区成为亮点。各类非遗摊位整齐排列，红妆绳艺、李兰芝剪纸、杜氏传统手工木艺、天津香烙、宫廷制香、宫廷画丝镶嵌等琳琅满目的传统手工艺品色彩明艳、造型精巧，吸引了大批游客驻足围观，既为活动添彩，又为商户增收，更满足了游客文旅消费需求。

　　赋能青春消费跑出“加速度”

　　马拉松、登山、骑行……近年来，户外运动正成为年轻人热衷的生活方式，也带动了体育消费市场的蓬勃发展。在“中国鞋都”莆田，青春之家体育用品有限公司捕捉到年轻消费者的需求变化，创新推出“onemix玩觅”爽跑鞋品牌，凭借“多功能+高颜值”的产品定位，迅速赢得运动达人的青睐。

　　“一双好鞋不仅要专业，更要能搭配不同场景和穿搭。”公司负责人介绍，他们针对马拉松、跑跳操等多元运动场景，打造了完整的跑步装备体系。邮储银行莆田市分行通过5000万元综合融资方案，为企业研发生产注入金融活水。如今，在银行资金支持下，企业不仅构建了“供应链+品牌”的创新模式，还建成了现代化直播基地，贷款额度也提升至9200万元。

　　今年初，邮储银行福建省分行联合当地鞋服企业推出“全闽乐购·鞋服焕新购”活动，为消费者带来“政府补贴+银行优惠”的双重福利。“正好要换新跑鞋，这个优惠太划算了！”跑步爱好者陈先生通过活动以优惠价购入心仪的玩觅跑鞋。从生产线到运动场，福建省分行通过“金融+体育”的创新服务，正在助力莆田智造与青春消费实现完美融合。

　　未来，邮储银行将持续深耕青年消费市场，以创新金融服务为抓手，高标准打造消费提振示范项目，深度激发消费市场潜能，为服务实体经济、促进消费升级贡献邮储力量。

(责编：董童、李源)
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