新华社北京5月15日电（记者刘羽佳、刘慧）证监会副主席陈华平5月15日表示，证监会将继续加大政策支持力度，引导上市公司积极主动运用现金分红、回购注销等方式回馈投资者，切实提升投资者的获得感。

陈华平是在15日举行的2025年“5·15全国投资者保护宣传日”活动上作出上述表述的。

围绕进一步推动资本市场高质量发展，陈华平称，证监会将抓紧出台深化科创板和创业板改革的一揽子政策措施，进一步增强制度的包容性、适应性，加力支持科技创新和新质生产力发展，会同各方打好稳市政策“组合拳”，切实推动提升中长期资金入市规模和比例，在稳的基础上不断释放新的发展活力，增强投资者信心。

在投资者保护制度机制方面，陈华平说，最高人民法院与证监会当日联合发布《关于严格公正执法司法 服务保障资本市场高质量发展的指导意见》，进一步强化司法与行政协同，加强投资者权益保护，助推资本市场高质量发展。

同时，为进一步提高证券期货立法的科学性与民主性，证监会建立了重大政策法规制定修改的中小投资者保护审查机制，明确在规则制定修改中充分听取广大投资者特别是中小投资者的意见，提升制度规则的透明度和公平性，并拟建立资本市场基层立法联系点，常态化开展听取投资者意见建议等工作。

围绕依法从严打击证券期货违法活动，陈华平说，证监会将集中力量打击内幕交易、操纵市场等严重侵害中小投资者利益的违法行为，重拳整治非法荐股、非法代理维权等违法活动，维护健康的市场生态。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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