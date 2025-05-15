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商务部：前3月自贸试验区进出口总额2万亿元 同比增长2.2%

2025年05月15日17:35 | 来源：人民网
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人民网北京5月15日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人何咏前15日在例行新闻发布会上介绍，面对当前复杂严峻的国际形势，自贸试验区展现出了较强的发展韧性，2025年1至3月，自贸试验区进出口总额2万亿元，同比增长2.2%，增幅高于全国。

何咏前表示，商务部深入实施自贸试验区提升战略，将从以下几个方面着力，进一步提高自贸试验区建设质量。

一是全力抓好《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》落实工作，推动各领域改革协调推进，将各项任务尽快转化为实际应用场景和落地项目，形成现实生产力。

二是深入对接国际高标准经贸规则，对标CPTPP、DEPA等高标准规则，在发展服务贸易、便利数据跨境流动等方面，开展更广领域、更深层次、更大力度的制度型开放试验。

三是因地制宜扩大改革任务授权，支持自贸试验区围绕生物医药、装备制造、海洋经济、航运物流等重点产业，开展全产业链集成创新，打造更多世界领先的先进产业集群。

四是根据产业发展实际需要优化调整区域布局范围，将按照中央部署稳妥有序研究推进，为自贸试验区创造更大发展空间。

(责编：孙红丽、高雷)
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