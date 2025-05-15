新华社北京5月15日电（记者樊曦、丁怡全）记者15日从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年1至4月，全国铁路发送旅客14.6亿人次，同比增长5.9%，创历史同期新高。

今年前4个月，铁路部门统筹用好线路、车站、装备资源，发挥高铁成网运营优势，全国铁路日均开行旅客列车11224列，同比增长7.1%；紧密对接旅游观光、生态康养、红色研学等市场需求，精心设计旅行线路，推动 “火车向着景区开”，累计开行旅游列车367列，同比增长23%，有效助力旅游经济、银发经济发展。

与此同时，铁路部门精心组织跨境旅客运输，广深港高铁发送跨境旅客1017.2万人次，同比增长14.7%；中老铁路发送跨境旅客10.5万人次，同比增长32.5%；开好中蒙、中俄国际旅客列车，促进跨境人员往来和经贸交流。据统计，今年1至4月全国铁路发送外籍旅客568.7万人次、同比增长32.1%。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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