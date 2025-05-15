商务部回应美方加严限制中国芯片：敦促美方立即纠正错误做法
2025年05月15日17:46 | 来源：人民网
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人民网北京5月15日电 （记者孙红丽）5月15日下午，商务部召开例行新闻发布会。
有记者问，美国商务部工业与安全局发布公告指出在世界任何地方使用华为Ascend芯片都违反了美国的出口管制，商务部有何评论？
商务部新闻发言人何咏前表示，中方注意到了有关情况。美方公告是典型的非市场和单边霸凌做法，充分暴露其单边主义、保护主义本质。美方滥用出口管制措施，对中国芯片产品以莫须有罪名加严限制，严重损害中国企业正当权益，严重威胁全球半导体产供链稳定，严重破坏市场规则和国际经贸秩序。
美方此举不利于双方企业长期、互利、可持续的合作与发展。中方敦促美方立即纠正错误做法，并将采取坚决措施维护中国企业正当权益。
(责编：孙红丽、高雷)
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