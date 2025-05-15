记者5月15日从海洋石油工程股份有限公司获悉，公司自主研发的深水海管铺设智能监测装备“海卫”系统完成入海测试，多项关键技术性能指标均符合设计要求，标志着项目进度取得关键突破。

据悉，“海卫”系统采用“无人船+水下自主遥控机器人+中继器+光通信”深水海管铺设智能监测技术，其顺利完成海试对推动我国深水海洋油气装备智能化、无人化发展具有重要意义。

我国自主研发深水海管铺设智能监测装备“海卫”系统进行入海测试。（海油工程供图）

海底管道被称为“海上能源生命线”，是海洋油气资源开发的核心基础设施。在深水海管铺设作业中，海底管道初始部位与海床接触的位置被称为着泥点，其运动状态直接影响管道结构完整性和安全性，着泥点监测因此成为作业关键环节之一。

传统铺管作业水深超过200米时，需依赖多功能支持船释放遥控水下机器人进行着泥点监测，这种方式不仅增加了船舶交叉作业风险，还大幅提高了海管铺设成本。

“海卫”系统的诞生不仅有望解决上述问题，还将为安全高效铺管提供可靠数据支撑。系统设计作业水深达1500米。其中，深水铺管监控用18米级无人船“守护者”，作为水面基站为水下中继器和光通信提供能源和控制信号；1500米级深水自主遥控水下机器人“领航者”，抗流能力3节，续航能力可达10天，可自主识别并跟踪高清晰度着泥点，通过水下无线光通信，无缝传输至指挥中心。

我国自主研发深水海管铺设智能监测装备“海卫”系统水下自主遥控机器人进行入海测试。（海油工程供图）

“海卫”系统由海油工程联合国内科研院所及企业共同开发，关键零部件全部自主研制。目前，“海卫”系统关键零部件经多次耐高压测试，海管着泥点识别正确率高达95%。（记者梁姊）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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