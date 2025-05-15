打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国自主研发深水海管铺设智能监测装备完成海试

2025年05月15日18:34 | 来源：新华社
小字号

　　记者5月15日从海洋石油工程股份有限公司获悉，公司自主研发的深水海管铺设智能监测装备“海卫”系统完成入海测试，多项关键技术性能指标均符合设计要求，标志着项目进度取得关键突破。

　　据悉，“海卫”系统采用“无人船+水下自主遥控机器人+中继器+光通信”深水海管铺设智能监测技术，其顺利完成海试对推动我国深水海洋油气装备智能化、无人化发展具有重要意义。

我国自主研发深水海管铺设智能监测装备“海卫”系统进行入海测试。（海油工程供图）

　　海底管道被称为“海上能源生命线”，是海洋油气资源开发的核心基础设施。在深水海管铺设作业中，海底管道初始部位与海床接触的位置被称为着泥点，其运动状态直接影响管道结构完整性和安全性，着泥点监测因此成为作业关键环节之一。

　　传统铺管作业水深超过200米时，需依赖多功能支持船释放遥控水下机器人进行着泥点监测，这种方式不仅增加了船舶交叉作业风险，还大幅提高了海管铺设成本。

　　“海卫”系统的诞生不仅有望解决上述问题，还将为安全高效铺管提供可靠数据支撑。系统设计作业水深达1500米。其中，深水铺管监控用18米级无人船“守护者”，作为水面基站为水下中继器和光通信提供能源和控制信号；1500米级深水自主遥控水下机器人“领航者”，抗流能力3节，续航能力可达10天，可自主识别并跟踪高清晰度着泥点，通过水下无线光通信，无缝传输至指挥中心。

我国自主研发深水海管铺设智能监测装备“海卫”系统水下自主遥控机器人进行入海测试。（海油工程供图）

　　“海卫”系统由海油工程联合国内科研院所及企业共同开发，关键零部件全部自主研制。目前，“海卫”系统关键零部件经多次耐高压测试，海管着泥点识别正确率高达95%。（记者梁姊）

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部回应美方加严限制中国芯片：敦促美方立即纠正错误做法
　　人民网北京5月15日电 （记者孙红丽）5月15日下午，商务部召开例行新闻发布会。 有记者问，美国商务部工业与安全局发布公告指出在世界任何地方使用华为Ascend芯片都违反了美国的出口管制，商务部有何评论？ 商务部新闻发言人何咏前表示，中方注意到了有关情况。…
商务部：前3月自贸试验区进出口总额2万亿元 同比增长2.2%
　　人民网北京5月15日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人何咏前15日在例行新闻发布会上介绍，面对当前复杂严峻的国际形势，自贸试验区展现出了较强的发展韧性，2025年1至3月，自贸试验区进出口总额2万亿元，同比增长2.2%，增幅高于全国。 何咏前表示，商务部深入实施自贸试验区提升战略，将从以下几个方面着力，进一步提高自贸试验区建设质量。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部