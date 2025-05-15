打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2024年证监会查办证券期货违法案件739件

2025年05月15日18:46 | 来源：新华社
小字号

　　记者5月15日从中国证监会获悉，2024年，证监会持续加大执法力度，依法从严查办证券期货违法案件739件，作出处罚决定592件、同比增长10%，处罚责任主体1327人（家）次、同比增长24%，市场禁入118人、同比增长15%；向公安机关移送涉嫌犯罪案件和线索178件，同比增长51%。

图片来源：证监会

　　2024年，证监会在发行上市、信息披露、并购重组、退市等重点领域加大执法力度，集中力量精准打击欺诈发行、财务造假、操纵市场等投资者最关切、最痛恨、最不能容忍的违法违规行为，切实维护资本市场秩序和投资者权益。

　　在严打欺诈发行方面，2024年，证监会对87家拟上市企业开展现场检查或督导，严肃查办5起欺诈发行案件。

　　在严惩财务造假方面，2024年，证监会通过年报审阅、现场检查、舆情监测、投诉举报、大数据建模分析等多元化渠道发现财务造假线索，查办相关案件128件，重点打击虚构业务、滥用会计政策、第三方配合造假等违法行为。

　　并购重组是支持上市公司注入优质资产、提升投资价值的重要工具。2024年，证监会在激发并购重组市场活力的同时，切实加强监管执法。指导交易所强化股价异动监控，精准打击“潜伏”重组股实施内幕交易的不法行为，及时查处35起相关案件，切实维护了重组市场秩序，保障了资源配置高效公平。

　　在畅通退市“出口关”方面， 2024年，证监会坚持“应退尽退”原则，持续加大问题公司出清力度，全年55家上市公司退市。秉持“退市不免责”，对35家退市公司及责任人的违法违规问题一追到底。

　　证监会表示，将不断提升执法能力和办案质效，用好用足法律法规赋予的执法手段，快、准、狠打击证券期货违法违规，切实维护投资者合法权益，为建设高质量资本市场提供有力法治保障。（记者刘羽佳、刘慧）

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部回应美方加严限制中国芯片：敦促美方立即纠正错误做法
　　人民网北京5月15日电 （记者孙红丽）5月15日下午，商务部召开例行新闻发布会。 有记者问，美国商务部工业与安全局发布公告指出在世界任何地方使用华为Ascend芯片都违反了美国的出口管制，商务部有何评论？ 商务部新闻发言人何咏前表示，中方注意到了有关情况。…
商务部：前3月自贸试验区进出口总额2万亿元 同比增长2.2%
　　人民网北京5月15日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人何咏前15日在例行新闻发布会上介绍，面对当前复杂严峻的国际形势，自贸试验区展现出了较强的发展韧性，2025年1至3月，自贸试验区进出口总额2万亿元，同比增长2.2%，增幅高于全国。 何咏前表示，商务部深入实施自贸试验区提升战略，将从以下几个方面着力，进一步提高自贸试验区建设质量。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部