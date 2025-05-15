记者5月15日从中国证监会获悉，2024年，证监会持续加大执法力度，依法从严查办证券期货违法案件739件，作出处罚决定592件、同比增长10%，处罚责任主体1327人（家）次、同比增长24%，市场禁入118人、同比增长15%；向公安机关移送涉嫌犯罪案件和线索178件，同比增长51%。

图片来源：证监会

2024年，证监会在发行上市、信息披露、并购重组、退市等重点领域加大执法力度，集中力量精准打击欺诈发行、财务造假、操纵市场等投资者最关切、最痛恨、最不能容忍的违法违规行为，切实维护资本市场秩序和投资者权益。

在严打欺诈发行方面，2024年，证监会对87家拟上市企业开展现场检查或督导，严肃查办5起欺诈发行案件。

在严惩财务造假方面，2024年，证监会通过年报审阅、现场检查、舆情监测、投诉举报、大数据建模分析等多元化渠道发现财务造假线索，查办相关案件128件，重点打击虚构业务、滥用会计政策、第三方配合造假等违法行为。

并购重组是支持上市公司注入优质资产、提升投资价值的重要工具。2024年，证监会在激发并购重组市场活力的同时，切实加强监管执法。指导交易所强化股价异动监控，精准打击“潜伏”重组股实施内幕交易的不法行为，及时查处35起相关案件，切实维护了重组市场秩序，保障了资源配置高效公平。

在畅通退市“出口关”方面， 2024年，证监会坚持“应退尽退”原则，持续加大问题公司出清力度，全年55家上市公司退市。秉持“退市不免责”，对35家退市公司及责任人的违法违规问题一追到底。

证监会表示，将不断提升执法能力和办案质效，用好用足法律法规赋予的执法手段，快、准、狠打击证券期货违法违规，切实维护投资者合法权益，为建设高质量资本市场提供有力法治保障。（记者刘羽佳、刘慧）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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