中新网5月15日电 商务部新闻发言人何咏前15日表示，中方敦促美方尽快停止232关税措施，通过平等对话妥善解决各方关切。

商务部15日举行例行新闻发布会。会上，有记者提问：对于特朗普称这次降低关税不涉及汽车、钢铝，以及可能征收的药品关税，商务部对此有何看法？

对此，何咏前表示，关于美方针对进口汽车、钢铝的232关税，以及对进口药品发起232调查，中方认为，美方做法是典型的单边主义和保护主义行径，不仅损害他国权益，破坏以规则为基础的多边贸易体制，也无益于本国产业发展。

何咏前表示，中方敦促美方尽快停止232关税措施，通过平等对话妥善解决各方关切。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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