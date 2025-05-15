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商务部回应美方滥用出口管制措施

2025年05月15日22:15 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月15日电（记者潘洁、谢希瑶）美国商务部工业与安全局日前发布公告指出，在世界任何地方使用华为Ascend芯片都违反了美国的出口管制。对此，商务部新闻发言人何咏前15日表示，美方公告是典型的非市场和单边霸凌做法，充分暴露其单边主义、保护主义本质。

　　何咏前是在当天召开的商务部例行新闻发布会上作出上述回应的。她表示，美方滥用出口管制措施，对中国芯片产品以莫须有罪名加严限制，严重损害中国企业正当权益，严重威胁全球半导体产供链稳定，严重破坏市场规则和国际经贸秩序。美方此举不利于双方企业长期、互利、可持续的合作与发展。

　　“中方敦促美方立即纠正错误做法，并将采取坚决措施维护中国企业正当权益。”她说。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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