本报北京5月15日电 （记者吴秋余）中国人民银行15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），下调汽车金融公司和金融租赁公司存款准备金率5个百分点。这意味着今年内首次降准正式落地。

此次降准分为两部分：一部分是针对大型银行和中型银行降准0.5个百分点，可向市场提供长期流动性超过1万亿元；另一部分是完善汽车金融公司、金融租赁公司存款准备金制度，阶段性将其存款准备金率从目前的5%调降至0%。

上海金融与发展实验室副主任董希淼说，此次降准可以调整市场流动性结构，相应适当减少短期流动性工具的滚动续作，加大中长期流动性供给，同时降低银行负债成本，增强银行负债稳定性，弱化银行高息揽存动力，压缩非银机构资金空转套利空间。

此次调整同步完善了汽车金融公司、金融租赁公司的存款准备金制度。中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏表示，这两类机构直接面向汽车消费、设备更新投资领域提供金融支持，其存款准备金率很早就低于大型银行和中型银行。这次再阶段性大幅降低其存款准备金率，有利于降低这些机构的负债成本，提高负债稳定性，增强对特定领域的信贷供给能力。

降低法定存款准备金率，意味着商业银行能够更大力度支持实体经济发展。东方金诚首席宏观分析师王青说，向市场提供规模可观的、低成本的中长期资金，有利于激发实体经济融资需求，促消费、扩投资，提振市场信心。

《 人民日报 》（ 2025年05月16日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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