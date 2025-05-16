本报北京5月15日电 （记者王政、刘温馨）记者从工业和信息化部获悉：一季度，我国数字产业实现业务收入8.5万亿元，同比增长9.4%，增速较上年同期提升4.4个百分点；实现利润总额5721亿元，同比增长7.0%，主要指标增速加快，创新成果加速涌现。

数字基础设施持续优化升级。截至3月底，我国已建成5G基站439.5万个，通信网络加快向5G—A演进升级，86个城市启动万兆光网试点部署。全国在用算力中心标准机架数超过900万，一体化算力网络建设深入推进。累计建成5G虚拟专网5.8万个，广泛覆盖工业、港口、能源等重点应用场景。

重点行业运行平稳。规模以上计算机通信和其他电子设备制造业增加值同比增长11.5%，高于同期工业5个百分点。国内手机出货量同比增长3.3%，连续7个季度保持正增长，智能可穿戴设备、无人飞行器、智能车载设备行业收入均实现两位数增长。软件业完成业务收入3.1万亿元，同比增长10.6%。

新兴动能积蓄增强。电子信息制造业固定资产投资增长10.5%。重大科技创新成果不断涌现，人工智能、人形机器人等新兴领域投融资保持较高热度。“人工智能+”加速应用赋能，科技企业加快推出人工智能眼镜等智能硬件，人工智能手机、电脑出货量占比快速提升。重点领域制造企业接入大模型，推动生产制造、产品体验、售后服务等关键环节效能提升。

《 人民日报 》（ 2025年05月16日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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