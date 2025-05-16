本报北京5月15日电 （记者常钦）记者从15日自然资源部召开的媒体座谈会上获悉：不动产统一登记实施以来，全国累计化解历史遗留问题房屋2000多万套。特别是2024年以来，全国共化解长期积压的各类跨部门“硬骨头”问题房屋340多万套，化解工作进入快车道，取得显著成效。

据介绍，经各地各部门共同努力，大量历史遗留问题得到有效化解，累计惠及5000多万群众。近2100个区县累计办理“带押过户”业务50.7万笔，涉及卖方抵押金额6400多亿元，有效降低了企业和群众的交易成本。2200多个县市实施新建商品房项目“交房即交证”改革，覆盖9万多个项目的800万多套房屋，1800多万群众在领到新房钥匙的同时就领到了不动产权证书。

据了解，下一步，自然资源部将会同有关部门进一步强化政策供给，持续指导各地因地制宜用好政策，健全完善日常化解和防范新增问题的长效机制，大力推进历史遗留问题化解。

《 人民日报 》（ 2025年05月16日 04 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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