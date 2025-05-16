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京津优质基础教育资源同雄安共建共享

2025年05月16日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报雄安5月15日电  （记者张志锋）5月15日，教育部以及京津冀三地教育部门在雄安新区联合举办京津优质中小学基础教育资源同雄安共享上台阶推进会，一批京津领航名校（园）长工作室落户雄安新区，京雄、津雄共11对学校手拉手共建。

　　为发挥北京、天津优质基础教育资源对雄安新区的辐射带动作用，北京市丰台区职业教育中心学校、北京市海淀区中关村第三小学、北京市第八十中学、北京市朝阳区实验小学等5个北京市领航名校（园）长工作室，以及天津市实验小学等4个领航名校（园）长工作室落户新区，对新区基础教育开展传帮带。

　　为引入更多京津优质中小学校帮扶新区学校，北京市陈经纶中学嘉铭分校、天津市实验中学等11所学校分别与雄安新区有关学校手拉手共建。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月16日 04 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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