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吉林通化市持续深化“税商联动”机制（落实促进民营经济发展的政策措施）

本报记者  郑智文
2025年05月16日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　车间内，机器轰鸣，全自动制袋机加足马力生产，一卷卷食品包装袋接续下线。

　　看着新购置的设备投入生产，吉林百利包装有限公司财务总监吕兴坤很开心。可去年下半年，筹措购置设备的资金却着实让她捏了一把汗。

　　百利包装公司位于吉林省通化市，依托当地医药产业优势，长期深耕医药包装领域。

　　“去年受市场影响，企业决定转型，进一步拓展业务范围。”面对资金缺口，吕兴坤一开始并不着急，“企业以纳税信用作抵押，可以申请到贷款。”

　　吉林省税务部门联合工商联开展省市县三级“税商联动”，共同拓展“税商银企”合作机制，缓解信用企业融资难题。具体而言，税务部门在提供税费支持的同时，还将纳税信用转化为融资信用；工商联则充分发挥桥梁纽带作用，收集企业融资需求；银行依托纳税信用打造金融产品，为企业提供实实在在的金融支持。

　　“之前我们估算过，最高能贷480万元，还不用抵押物，正好能解决资金缺口。”吕兴坤准备好相关手续，到银行办理最高额度贷款，没想到预期却落了空。

　　“咱们企业前年是A级，去年是B级，信用级别符合贷款要求，但综合考虑信用评价结果等因素，暂时无法做到最高额度。”银行工作人员的答复，让吕兴坤紧张起来。

　　百利包装公司主要是给医药企业做各类药品包装，生产模式为订单式生产，有订单就开工，没订单就歇着。前年，药企效益不及预期，削减了生产计划，直接传导到产业链下游的医药包装生产。

　　“当时企业经营领域较为单一，抗风险能力有限。因生产淡季订单缺失，曾连续3个月没申报增值税，最终导致纳税信用等级下滑。”吕兴坤说。

　　民营经济是通化市经济发展的主力军。2024年，通化市民营经济税收贡献率超过64%。民营企业的“心上事”，就是政府的“上心事”。国家税务总局通化市东昌区税务局副局长商庆岩表示，经综合研判后，“我们为百利包装公司出具了2023年度纳税信用结果情况说明，对企业2023年度未评为A级的原因进行了客观陈述。”

　　拿到税务部门的说明，银行进行了综合评估，企业的贷款申请最终通过了。一个月后，一笔480万元的贷款顺利到位，解了企业转型升级的燃眉之急。

　　最近，让吕兴坤高兴的是，“2024年度企业纳税信用评价结果中，我们重新回到A级，还领取了不少税费减免‘红包’。现在无后顾之忧，全力跑订单！”

　　聚合力、解难题、助融资，今年第一季度，吉林省“税商银企”合作机制已帮助3393户企业解决融资问题，贷款金额达92.9亿元。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月16日 08 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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