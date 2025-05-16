工业和信息化部印发行动方案
持续提升通信建设工程质量
2025年05月16日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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新华社北京5月15日电 记者15日从工业和信息化部获悉：为进一步夯实通信建设工程安全生产工作基础，持续提升通信建设工程质量，工业和信息化部日前印发《通信建设工程质量提升和安全生产行动方案（2025—2027年）》。
行动方案主动适应通信建设领域发展新形势，从完善制度体系、提升工程设计建造质量、夯实工程安全生产管理基础、加快工程建设标准供给、提高工程管理数字化水平、优化通信建设领域发展环境等6个方面提出了16项任务。
行动方案明确，通过三年努力，不断提高通信建设领域安全生产风险隐患治理水平，持续增强从业人员质量安全意识和专业能力，稳步提高监管水平，通信建设市场发展环境持续得到优化。
《 人民日报 》（ 2025年05月16日 08 版）
(责编：白宇、卫嘉)
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