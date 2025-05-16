内蒙古鄂尔多斯加快推动传统产业转型发展

本报记者 丁志军

首期项目投资3亿元，投产后预计实现税收6500万元……今年，内蒙古恒东能源集团与苏州大学金属材料与智能制造研究院正式签约，民营企业与科研机构合作探索新材料领域，是内蒙古自治区鄂尔多斯市近年来着力培育新动能的一个缩影。

“面对市场变化，我们加快推动转型发展，在招商引资的同时，积极引导本地煤炭企业提升竞争力，培养新的经济增长点。”鄂尔多斯市市长于海宇说。

提升服务水平，优化营商环境

“作为一家传统煤企，我们能够涉足金属材料领域的新赛道，多亏了相关部门的帮助。”恒东能源集团董事长刘海祥说，“这些年，企业一直寻找投资机会，但始终没下定决心。后来，相关部门工作人员主动上门，和我们一起调研学习、分析投资利弊，为我们提供了不少支持。”

得到便利的不仅是当地企业，还有苏州大学金属材料与智能制造研究院。“之所以选择鄂尔多斯，是因为看中了这里的营商环境。”苏州大学金属材料与智能制造研究院院长吴鑫华说，此前，鄂尔多斯市发布了一系列优化营商环境行动方案，给了研究院来鄂尔多斯市投资的信心。

根据行动方案，鄂尔多斯扎实开展助企行动，帮助煤炭企业解决手续办理、中长协履约、产销对接、降本增效等方面的问题。全市选聘600名“营商环境体验官”，反映民营企业的意见诉求，落实涉企便利措施。

此外，鄂尔多斯各地积极创建网上办事平台，不断提升服务水平。伊金霍洛旗发布“书记旗长·益企办”线上诉办平台，1天内完成受理分办，3天内与经营主体见面核实，7天内回复办理情况。准格尔旗设立“为企服务管家”平台，领导干部担任“总管家”“大管家”和“管家”，线上线下及时回应企业关切。

创新工作方式，开展结对帮扶

汇能集团的煤基化工装置中，黑色的煤块开裂反应，依次变成了煤浆、甲烷、无色液体，然后源源不断地销往外地。“我们确保每年提供1亿吨以上优质煤、16亿立方米天然气和100亿千瓦时以上电力。鄂尔多斯积极落实促进民营经济发展政策，解决了企业发展的多项难题，我们没有理由停下脚步。”汇能集团相关负责人说。

“汇能集团信心足，在建项目多。”内蒙古派出的民营企业发展调研组在鄂尔多斯考察后，得出了这样的结论。近3年来，汇能集团在内蒙古投资近400亿元，集团相关负责人介绍：“我们正在鄂尔多斯规划审批一个600亿元的全产业链项目，力争明年开工建设。”

参考汇能集团的发展模式，鄂尔多斯市创新工作方式，帮助民营煤企解决融资难题：成立“千企万户结对帮扶”工作小组，通过9场对接会、19次专项行动，帮助356户企业与1572户个体工商户结成对子，为个体工商户解决难题795个；推出“暖商保”项目，为企业减税降费及退税78亿元；开展“我为企业找订单”活动，签订金额124亿元……

出台惠企政策，助力产品研发

3D高端新材料、6英寸半导体芯片、智能无人机研发制造……一系列高新科技在鄂尔多斯落地开花，这离不开鄂尔多斯对于研发的重视和支持。

为了引导企业增加研发投入、增强发展后劲，鄂尔多斯实施规上企业“三清零”行动，即无研发投入的清零、无研发机构的清零、无发明专利的清零。2024年，全市新增“三清零”企业50家，全社会研发经费增长贡献率居内蒙古自治区各盟市前列。

“依托煤而不依赖煤，蒙泰集团从研发切入，增强抵御市场波动的能力。”蒙泰集团相关负责人娄秋江介绍，集团投入20多亿元，历经7年科研攻关，成功从粉煤灰、煤矸石等大宗煤基固废中提取出铝硅氧化物，制备出高品质的铝硅合金，在市场中赢得一席之地。

鄂尔多斯还促进政企亲清互动，为企业科技研发提供更多助力。市级领导包联重点企业69家，全市340名处级以上干部“一对一”联系重点企业340家，带动764名科级以上干部联系民营企业1090家。“我们要为民营企业提供更好的服务和保障，近年来，本地煤炭企业投资额度超过5000亿元，为多元化发展增添了新动力。”鄂尔多斯市委书记李理说。

《 人民日报 》（ 2025年05月16日 08 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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