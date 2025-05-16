本报福州5月15日电 （记者钟自炜）近日，福建省财政厅、省海洋与渔业局印发《福建省海洋科技创新能力提升与“三新”应用推广行动计划补助资金实施方案》，聚焦海洋与渔业关键技术攻关、新技术新产品新场景应用推广，加大资金支持力度，推动海洋科技创新与产业创新深度融合发展。

奖补政策采取“全链条+精准化”扶持方式，设立重点研发计划专项，实施一批重大关键核心技术项目，对项目基础研究、技术创新到成果转化全流程进行支持，每个项目补助金额不超过项目实际总投资的50%。对涉及前沿学科、重大应急需求的项目采取“一事一议”方式确定补助比例，单个项目补助金额最高800万元。同时，突出行业引领，组织开展产业共性及关键技术开发应用，每个项目按照不超过项目实际总投资的50%予以补助，最高补助300万元。

《 人民日报 》（ 2025年05月16日 08 版）

(责编：白宇、卫嘉)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经