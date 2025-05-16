图为海南洋浦国际集装箱码头，洋浦港是我国西部陆海新通道和海南自贸港建设重要的国际航运枢纽。

新华社记者 蒲晓旭摄

习近平总书记强调：“构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是根据我国发展阶段、环境、条件变化，特别是基于我国比较优势变化，审时度势作出的重大决策。构建新发展格局是事关全局的系统性、深层次变革，是立足当前、着眼长远的战略谋划。”

本版选取习近平总书记在国内考察和重要讲话中有关构建新发展格局的重要论述，通过记者一线调研、回访的形式，反映各地区、各部门在推动构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中取得的新进展、新成效。

——编 者

“硬核”力量内接腹地外连全球

本报记者 窦 皓

我在浙江考察时发现，在疫情冲击下全球产业链供应链发生局部断裂，直接影响到我国国内经济循环。当地不少企业需要的国外原材料进不来、海外人员来不了、货物出不去，不得不停工停产。我感觉到，现在的形势已经很不一样了，大进大出的环境条件已经变化，必须根据新的形势提出引领发展的新思路。所以，去年4月，我就提出要建立以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，党的十九届五中全会对构建新发展格局作出全面部署。这是把握未来发展主动权的战略性布局和先手棋，是新发展阶段要着力推动完成的重大历史任务，也是贯彻新发展理念的重大举措。

——摘自《习近平经济文选》第一卷《把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局》

东海之滨，浙江内接腹地，外连全球。

宁波舟山港，对内打通长江黄金水道，将铁矿石、粮食等大宗商品源源不断地送达湖北武汉、重庆等腹地，海铁联运线路已通达16省份67市，箱量年增速超10%；对外连接全球200多个国家和地区的600多个港口，拥有发往共建“一带一路”国家和地区的航线超130条。

习近平总书记2020年3月在浙江考察时强调：“宁波舟山港在共建‘一带一路’、长江经济带发展、长三角一体化发展等国家战略中具有重要地位，是‘硬核’力量。”

几年来，宁波舟山港一直致力于强化“硬核”力量，发挥好两个市场、两种资源的协同效应，更好服务新发展格局。

“硬核”力量来自一流的技术。

初夏时节，晨光熹微，宁波舟山港鼠浪湖矿石中转码头，两艘40万吨级巨轮同时靠泊，这两船矿砂炼出的钢材能建12座“鸟巢”，十分壮观。

这一次的等泊时间比过去缩短两天。岱山岛的远控室内，卸船机司机远程操作智慧平台，轻松完成30公里外的码头接卸作业，60小时即可完成40万吨矿船接卸。

这是科技赋能宁波舟山港的缩影。通过远控技术，工作人员只需要坐在干净整洁的远控室内，轻点操控台上的按钮，就可以操作钢铁巨臂精准抓取集装箱，稳稳落向远洋货轮。

“硬核”力量来自一流的服务。

在全球经济增长面临多重挑战的背景下，货物运输省时高效，是外贸主体的竞争力所在。

在义乌铁路口岸，一列装有外贸货物的海铁联运班列鸣笛启程，直奔宁波舟山港，这批货物将搭乘海运专线直达德国威廉港。今年3月，“义乌—宁波舟山港—威廉港”直达欧洲快速物流通道成功打通，货物在途时间压缩了1/3。

“义乌陆港作为宁波舟山港的‘第六港区’，把出海口搬到店门口，海铁联运班列出口集装箱实现‘一次申报、一次查验、一次放行’。”义乌国际商贸城的经营户陈君锋说，“通关服务便利，省去多次装卸的烦恼。”

“硬核”力量来自一流的管理。

“浙江e港通”上线后，企业借助此平台，可在本地就近提箱，仅需一次委托即可完成全程物流链衔接，货物最快18小时从江西南昌到达宁波舟山港，确保货物准班上船。

智慧化手段提高管理效率。“浙江e港通”自去年9月上线以来，已覆盖全国20个站点，实现港务、关务、船务、信息、管理“五位一体化”。“这进一步发挥了宁波舟山港作为‘一带一路’关键节点的区位优势。”浙江省海港集团生产安全部副主任徐关通说。

2024年宁波舟山港货物吞吐量、集装箱吞吐量较2020年分别增长17.5%和36.8%，稳居全球第一和第三。未来，宁波舟山港仍将以“硬核”力量破浪前行。

建好“样板间”链接双循环

本报记者 曹文轩

在海南建设自由贸易港，是党中央着眼于国内国际两个大局、为推动中国特色社会主义创新发展作出的一个重大战略决策，是我国新时代改革开放进程中的一件大事。

——摘自《习近平经济文选》第一卷《高质量高标准建设自由贸易港》

打开地图，洋浦半岛形似海南岛突出的一角。如今，这一角已成为海南加快推进高水平对外开放的生动注脚。因多项自贸港核心政策在此先行先试，洋浦经济开发区被比喻为海南自贸港的“样板间”。

初夏5月，记者走进“样板间”，看到数艘万吨货轮停靠岸边，岸桥起落，装卸忙碌。

“航线和集装箱数量比我刚来时翻倍都不止！”码头上，海口海关所属洋浦海关监管一科副科长郭瀚正在堆场查验货物。自2018年到这里工作，他一路见证着洋浦港的新变化。

“并行港”物流模式启动，服务国内国际双循环。

去年9月，“南航757”轮船自广东湛江港启航，途经海南洋浦港、深圳蛇口港，卸装集拼三地的内外贸货物，最终前往亚欧国家。这标志着三地港口“并行港”物流模式自此正式启动。

该模式是在海关总署指导下，三地海关联动三地港口，打造的海上“环线班轮”集成创新改革，三地企业可在同一班轮上自主集拼内贸外贸、进口出口、空箱重箱等6类货物，并根据物流需求在3个港口间随装随卸，同时做到“一次报关、一次查验、一次放行”。该模式将更好地服务粤港澳大湾区和海南自贸港联动发展，服务国内国际双循环新发展格局。

港口扩建增加泊位，航道扩建打造海上“高速公路”。

“你瞧，码头最近又新增两个泊位。”郭瀚说，他手指的方向便是洋浦区域国际集装箱枢纽港扩建工程（一阶段）一期。

“项目新增1个15万吨级和1个20万吨级泊位，具备停靠全球最大的2.4万箱位集装箱船舶的能力，不久前刚刚投入运营！”洋浦经济开发区管理委员会港航首席运营官王坚敏兴奋地说。

两个新码头投运将带来什么变化？“码头增加200万标箱的年通过能力，整体通过能力达360万标箱。”王坚敏说，港口的货物通过能力和服务能级提升，将为自贸港封关运作进一步打牢硬件基础。

在距离码头不远处的航道上，“浚海5”自航耙吸式挖泥船操作员黄光勇坐在高出海面十几米的操作间里，娴熟摆动着操作杆，把海底的泥砂吸到船舱。扩建航道将把海上“小路”变成“高速公路”，为2025年底项目一阶段全面建成做足准备，届时洋浦港集装箱通过能力将提升至500万标箱。

“封关运作”软硬件已经具备，磨合演练加紧进行。

2025年是海南自贸港封关运作之年。洋浦港口岸封关项目于去年年底通过竣工验收，总面积达23.3万平方米的查验场地，分设一线和二线查验平台，智能卡口设备已完成安装调试。

技术工程师张今墨正聚精会神盯着监控设备，“为了封关后货物能够无感、高效通关，必须保障好嗅探器、查验机器人、X光机等各项智能设备的稳定性，还要在反复的压力测试中，发现问题，解决问题。”

“海南自贸港全岛封关运作后，在贸易、投资、跨境资金流动等领域更加自由便利，将更有效地配置全球资源，成为‘中国开放的大门越开越大’的生动体现，以高水平对外开放推动构建新发展格局。”中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员东艳说。

科技创新引领现代化产业体系建设

本报记者 王伟健

要把坚守实体经济、构建现代化产业体系作为强省之要，巩固传统产业领先地位，加快打造具有国际竞争力的战略性新兴产业集群，推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合，全面提升产业基础高级化和产业链现代化水平，加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。

——习近平总书记2023年7月在江苏考察时强调

“小驰、小驰，开启空调，播放音乐，调整座椅到舒适位置，确认接下来的行程……”在思必驰科技股份有限公司展厅一辆展示车的驾驶座上，该公司会议办公产品线总经理王艳龙一口气给车辆下达了多个指令。转眼之间，整辆汽车“闻声而动”，所有指令全部执行到位。

眼前这辆汽车为何如此“聪明”？得益于其搭载的应用全链路智能语音语言交互技术的智能座舱。“我们是一家‘玩声音’的人工智能企业，专注于人机交互的研发和场景应用。”思必驰董事长高始兴说，“苏州工业园区有完善的现代化产业体系，产业链、创新链之间的协同无处不在，让企业在自主创新时如鱼得水。”

苏州工业园区推动创新要素向企业集聚，攻克“卡脖子”难题，全面激发企业的创新创造活力。

以汽车内的吸顶麦为例，供应商提供的通用型产品达不到个性化的精细要求，怎么办？思必驰与多家供应商进行协同研发，在产业链企业的深度参与下，前后花了两年多时间，测试了60多个版本，攻克了一个个技术难题后，终于造出了国产吸顶麦，其性能远超国外产品。

得益于园区的现代化产业体系，企业发展不断跑出“加速度”。作为苏州工业园区人工智能产业的头部企业之一，思必驰着力推动数字经济与先进制造业、现代服务业不断融合。

一家家庭服务机器人生产企业的相关负责人告诉记者，过去，企业生产的扫地机器人只能用遥控器或者手机APP去控制，操作比较麻烦。现在应用了思必驰的人机交互技术后，让它扫哪里，怎么扫，只要说一句话就轻松搞定。

高始兴介绍，车内环境相对比较安静，而扫地机器人要在环境噪声、机体自身噪声等复杂环境之下精准识别语音指令，难度更大。

苏州工业园区积极推动企业与高校、院所、上下游产业链打造创新联合体，以弥补单体创新活动的局限。以此为契机，思必驰牵头成立了相关创新联合体，变过去“单打独斗”为“组团作战”。经过半年多的协同攻关，终于让扫地机器人实现了精准的“人机交互”。

如今，人工智能和数字产业已经成为苏州工业园区战略性新兴产业之一。苏州工业园区科技发展有限公司董事长、总裁张峰介绍，作为全国首个明确提出聚焦人工智能及数字产业并出台专项政策予以鼓励的国家级经济技术开发区，目前园区人工智能及数字产业集聚相关企业超1800家，产值突破1100亿元，人工智能领域累计上市企业达20家，推动形成链主企业“顶天立地”、专精特新企业“抢占高地”、中小微企业“铺天盖地”的生动局面。

互联互通共谱“数字丝路”新篇章

本报记者 张云河

建设中国—东盟信息港，是推动共建“一带一路”、加强我国与东盟国家互联互通的一项重要举措。广西要主动作为、发挥支点作用，加强信息化建设和应用，为推进高水平对外开放、促进同东盟合作不断注入新动力。

——习近平总书记2023年12月在广西考察时强调

在中国—东盟信息港数字经济展示中心3米高的电子显示屏上，一条条陆地光缆、出境电路宛如经济的血脉，以广西南宁为起点，穿山越海，奔向东南亚各地。大屏幕上数据、图表不断闪现，展示着我国与东盟国家信息化互联互通的成果。

“变化真是翻天覆地！”盯着大屏分析供应链情况的中国—东盟信息港股份有限公司（以下简称“中国东信”）高级产品经理覃永昌说，“建设‘数字丝绸之路’，这些年我们‘写’下了一篇大文章！”

报关申报72905票，大屏幕上，中国（广西）国际贸易“单一窗口”实时显示货物报关情况。覃永昌说：“我们搭建了跨境贸易数字平台，为货物通关提供一网通关、一次录入、多方申报等便利服务，这个平台类似于货物通关的‘数字神经中枢’，让海关、企业都能及时了解到通关的堵点，推动各方快速解决问题，为口岸通关降本增效。”

通关，快了；贸易，旺了。

大屏幕上闪烁的广西进出口总额，画出一条昂扬向上的曲线：2017年，3912.4亿元；2021年，5930.1亿元；2024年，7556.3亿元……

今年1月，南宁海关发布的统计数据显示，东盟连续25年保持广西第一大贸易伙伴。今年一季度，广西对东盟进出口达1015.1亿元，同比增长16.5%，历史同期首次突破1000亿元。

“信息化建设和应用为促进我国与东盟合作注入了新动力。”覃永昌介绍，公司建起的一系列跨境合作平台取得新成效：中国—东盟跨境征信服务平台覆盖5.7亿家企业，智慧湾海港数字化平台为企业节约成本超过8258万元，中国—东盟商贸通平台今年累计申报金额达到1881亿元。

回顾近两年的出海历程，中国东信商务经理谢励萍将其视作团队共同成长的见证，“企业首次提出推动数字化产品出海战略时，同事中既有勇敢尝试的，也有对文化差异、经验空白存有顾虑的。”

在中国—东盟数字合作框架下，中国东信通过设立海外分支机构和联合创新中心，逐步在柬埔寨、越南、老挝等9个国家落地了智慧通信、智慧政务系统等近20个合作项目。

“开拓海外市场不能单兵作战。”谢励萍表示，从即时通信系统的本地化适配到共享出行方案的联合研发，每个项目都凝聚着多国团队的智慧结晶，“‘数字丝绸之路’的建设既有前辈积累的宝贵经验，更需新一代建设者的持续接力，这种开放包容、合作共赢的理念，正是中国企业在国际化进程中行稳致远的关键。”

目前，中国东信国际数字合作、人工智能、产业互联网、云通信服务、政企数字化等板块业务正快速发展，254项专利已经获得或正在审查，外贸、通信、糖业、建筑等4个产业互联网平台位居国内前列。

立足广西，面向全国，走向东盟及共建“一带一路”国家。中国东信有关负责人介绍，企业将秉承丝路精神，与东盟国家携手加快中国—东盟信息港建设步伐，共谱“数字丝路”新篇章。

加大研发投入更好服务全球客户

本报记者 申智林

中国开放的大门会越开越大，我们愿意同世界各国加强交流合作，欢迎更多外国企业来华投资发展。当前，我们把高科技领域作为发展的重点。我们愿意和各国企业加强合作，共同发展。相信你们在这里一定会有一个非常好的前景！

——习近平总书记2024年3月在湖南考察时强调

材料粒径分布、pH值分析、电感耦合等离子体光谱测定……在巴斯夫杉杉电池材料有限公司电池实验室内，近2万个测试点位已经进入了接近满负荷测试阶段。

“上半年一般是消费类电池材料企业的淡季，可进入4月份，我们中心排检的任务量就开始爬坡了。”巴斯夫杉杉分析与电池技术中心总监黄乐之说，“这意味着应对市场旺盛需求，企业研发进一步提速了。”

这家坐落于湖南湘江新区的中德合资企业，是国内专注电池正极材料生产和研发的龙头企业之一，产品主要应用于电动汽车、3C电子产品、两轮车、电动工具、储能等众多领域，作为巴斯夫全球供应体系的一环，广泛覆盖国际国内两个市场。

“今年初，我们的4.5伏及以上高电压钴酸锂正极材料，又获得了关键客户的认可。”黄乐之说，科技创新、高质量发展是企业立于不败之地的关键所在，合资企业在这方面大有可为。巴斯夫杉杉专注自主研发，近年来聚焦钴酸锂、三元、固态电池材料、钠电等电池正极材料新产品开发，实现多项技术突破和产品应用。

“中国在锂电池材料领域的技术水准全球领先，下游市场中的客户需求、技术专家的创新能力都被最大程度地激发出来。”巴斯夫杉杉常务副总经理暨首席运营彭文杰说，作为深度参与行业发展的创新型企业，企业发展受益于中国这一高水平市场。

中国广阔的高水平技术人才体系，是巴斯夫杉杉科技创新步履坚实的基础。“企业持续就地就近引入新的创新人才。目前科研人员中，30岁以下的占比超过50%。”彭文杰介绍，巴斯夫杉杉与中南大学、中国科学院物理研究所等科研单位广泛开展合作。

与创新体系共同进步，也为巴斯夫杉杉在市场竞争中占据先机。“今年一季度，企业销量较去年同期实现了显著增长。”彭文杰说。

市场有保证，让企业有了进一步发展的底气。2024年6月，巴斯夫杉杉长沙生产基地二期数字化车间投产，将电池正极材料年产能提升至约10万吨。

“我们的产品以中国为原点，已走进北美、欧洲、印度、东南亚市场，同时借助巴斯夫全球化平台，让全球合作伙伴更好地认识中国产品和技术。”彭文杰说，公司将持续加大研发投入，保持全球协同，更好地服务全球客户需求。

《 人民日报 》（ 2025年05月16日 07 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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