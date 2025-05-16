七部门联合发布十五项政策举措

本报北京5月15日电 （记者赵永新）科技部、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家发展改革委、财政部、国务院国资委14日联合发布《加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》，为科技创新提供全生命周期、全链条的金融服务。政策举措围绕创业投资、货币信贷、资本市场等7方面内容，提出了15项科技金融政策举措。

创业投资是支持科技创新的生力军，政策举措提出要发挥“国家创业投资引导基金”作用、鼓励发展私募股权二级市场基金、支持创业投资和产业投资发债融资等。同时，强调发挥货币信贷的重要作用，优化科技创新与技术改造再贷款等结构性货币政策工具、鼓励银行探索长周期科技创新贷款绩效考核方案、推动政策性银行支持科技发展等。

为更好发挥资本市场的关键枢纽作用，政策举措提出要优先支持取得关键核心技术突破的科技型企业上市融资、研究制定提升区域性股权市场对科技型中小企业服务能力的政策文件、建立债券市场“科技板”等。同时，还明确要发挥科技保险支持创新的减震器和稳定器作用，制定科技保险高质量发展的意见、探索以共保体方式开展重点领域科技保险风险保障、开展重大技术攻关风险分散机制试点、鼓励险资参与国家重大科技任务等。

在财政政策上，政策举措提出要加强财政政策对科技金融的引导和支持，用好用足贷款贴息、风险补偿等财政工具支持企业科技创新，持续实施科技创新专项担保计划，落实好天使投资、创业投资相关税收政策等。

又电 5月15日，中国人民银行、科技部、金融监管总局、中国证监会联合召开科技金融工作交流推进会，推动《加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》落实。会议强调，科技部门、金融管理部门和金融机构要深入贯彻党中央、国务院决策部署，落实落细构建科技金融体制的各项政策举措，不断突破金融体系原有的框架模式、发展路径和管理体制，全方位支持科技创新，大力投早、投小、投长期、投硬科技。

《 人民日报 》（ 2025年05月16日 10 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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