外籍旅客同比增长32.1%

本报北京5月15日电 （记者李心萍）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：1至4月，全国铁路日均开行旅客列车11224列，同比增长7.1%；发送旅客14.6亿人次，同比增长5.9%，创同期历史新高；旅客周转量完成5325.61亿人公里，同比增长1.7%。其中，全国铁路发送外籍旅客568.7万人次，同比增长32.1%。

旅游列车提质升级。1至4月，全国铁路累计开行旅游列车367列，同比增长23%，有效助力旅游经济、银发经济发展；广深港高铁发送跨境旅客1017.2万人次、同比增长14.7%，中老铁路发送跨境旅客10.5万人次、同比增长32.5%，跨境客流持续走高。

新型票制加速推广。计次票、定期票等新型票制已拓展至70条线路，京津城际铁路8个站点实现刷第三代社保卡乘车。

《 人民日报 》（ 2025年05月16日 10 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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