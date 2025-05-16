打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

前4月熊猫债发行规模达622亿元

展现出全球资本对人民币资产的信心与青睐

2025年05月16日05:51 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京5月15日电  （记者吴秋余）记者从中国人民银行获悉：在有利的政策及市场环境下，熊猫债市场不断提质扩容，规模屡创新高，展现出全球资本对人民币资产的信心与青睐。2024年，银行间市场熊猫债年度发行量约1858亿元，市场规模近3000亿元；今年前4月，熊猫债累计发行规模622亿元，继续保持快速增长势头。

　　熊猫债是境外机构在中国境内发行的以人民币计价的债券，既是推动我国债券市场开放的重要举措，也是拓宽人民币跨境融资渠道，助力人民币国际化进程的重要工具。

　　“中国金融高水平开放不断深化，熊猫债市场创新日益活跃，制度安排愈加国际化，资金使用更加便利。”中国人民银行行长潘功胜介绍，熊猫债吸引越来越多的国际投资者，反映他们参与中国金融市场的坚定信心。

　　亚洲基础设施投资银行、新开发银行、亚洲开发银行等国际开发机构，匈牙利、埃及等外国政府，以及奔驰、宝马、大众、巴斯夫等知名跨国公司相继进入熊猫债市场。熊猫债发行主体涵盖国际开发机构、外国政府、境外金融机构及非金融企业等，区域覆盖亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲五大洲。

　　“熊猫债市场的发展不仅有利于国际发行人拓宽融资渠道，也丰富了国内投资人对国际资产的配置。”中国人民银行金融市场司司长高飞表示，熊猫债乃至整个中国债券市场的发展与开放空间还很大。

　　熊猫债募集资金用途广泛，既可用于境内项目建设及业务发展，也可用于海外运作。中国债券市场利率近年来相对较低，熊猫债融资成本优势持续强化，不少发行人将熊猫债作为境外直接获取人民币的重要融资渠道。与此同时，中国人民银行持续推动优化熊猫债发行管理，在发行机制、信息披露、可持续发展、资金使用等方面不断为境外发行人提供便利，市场创新持续深化，进一步巩固了熊猫债的吸引力。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月16日 10 版）

(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部回应美方加严限制中国芯片：敦促美方立即纠正错误做法
　　人民网北京5月15日电 （记者孙红丽）5月15日下午，商务部召开例行新闻发布会。 有记者问，美国商务部工业与安全局发布公告指出在世界任何地方使用华为Ascend芯片都违反了美国的出口管制，商务部有何评论？ 商务部新闻发言人何咏前表示，中方注意到了有关情况。…
商务部：前3月自贸试验区进出口总额2万亿元 同比增长2.2%
　　人民网北京5月15日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人何咏前15日在例行新闻发布会上介绍，面对当前复杂严峻的国际形势，自贸试验区展现出了较强的发展韧性，2025年1至3月，自贸试验区进出口总额2万亿元，同比增长2.2%，增幅高于全国。 何咏前表示，商务部深入实施自贸试验区提升战略，将从以下几个方面着力，进一步提高自贸试验区建设质量。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部