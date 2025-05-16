展现出全球资本对人民币资产的信心与青睐

本报北京5月15日电 （记者吴秋余）记者从中国人民银行获悉：在有利的政策及市场环境下，熊猫债市场不断提质扩容，规模屡创新高，展现出全球资本对人民币资产的信心与青睐。2024年，银行间市场熊猫债年度发行量约1858亿元，市场规模近3000亿元；今年前4月，熊猫债累计发行规模622亿元，继续保持快速增长势头。

熊猫债是境外机构在中国境内发行的以人民币计价的债券，既是推动我国债券市场开放的重要举措，也是拓宽人民币跨境融资渠道，助力人民币国际化进程的重要工具。

“中国金融高水平开放不断深化，熊猫债市场创新日益活跃，制度安排愈加国际化，资金使用更加便利。”中国人民银行行长潘功胜介绍，熊猫债吸引越来越多的国际投资者，反映他们参与中国金融市场的坚定信心。

亚洲基础设施投资银行、新开发银行、亚洲开发银行等国际开发机构，匈牙利、埃及等外国政府，以及奔驰、宝马、大众、巴斯夫等知名跨国公司相继进入熊猫债市场。熊猫债发行主体涵盖国际开发机构、外国政府、境外金融机构及非金融企业等，区域覆盖亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲五大洲。

“熊猫债市场的发展不仅有利于国际发行人拓宽融资渠道，也丰富了国内投资人对国际资产的配置。”中国人民银行金融市场司司长高飞表示，熊猫债乃至整个中国债券市场的发展与开放空间还很大。

熊猫债募集资金用途广泛，既可用于境内项目建设及业务发展，也可用于海外运作。中国债券市场利率近年来相对较低，熊猫债融资成本优势持续强化，不少发行人将熊猫债作为境外直接获取人民币的重要融资渠道。与此同时，中国人民银行持续推动优化熊猫债发行管理，在发行机制、信息披露、可持续发展、资金使用等方面不断为境外发行人提供便利，市场创新持续深化，进一步巩固了熊猫债的吸引力。

《 人民日报 》（ 2025年05月16日 10 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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