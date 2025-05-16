本报雄安5月15日电 （记者张志锋）2025雄安北斗生态合作大会15日在河北雄安新区举行。雄安新区发布10项北斗“揭榜挂帅”课题，将空天信息与卫星物联网技术等列入雄安新区科技创新专项重点支持范围，谋划建设“北斗+地下空间”等8个典型应用场景。

去年10月，雄安新区入选工业和信息化部北斗规模应用试点城市。雄安新区管委会副主任于国义介绍，新区具备北斗产业发展的条件和基础，正在建设以中国星网为引领的供应链体系，以航天科技为引领的商业卫星智造产业链体系，以三大运营商和终端厂商为引领的大规模应用体系，以中国空天信息和卫星互联网创新联盟为引领的标准制定和配套服务体系。去年5月15日，中国卫星网络集团有限公司等发起成立的中国时空信息集团有限公司在雄安新区揭牌。中国星网总经理梁宝俊介绍，中国时空公司加快推动北斗规模应用市场化、产业化和国际化发展，端到端运营能力加快提升，规模应用成效逐步显现。

《 人民日报 》（ 2025年05月16日 10 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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