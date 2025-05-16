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加强品牌建设 夯实创新根基（中国品牌日）

2025年05月16日05:52 | 来源：人民网－人民日报
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　　茅台集团着力构建四大板块公益矩阵

　　厂商同步并行  共担社会责任

　　本报记者  黄  娴

　　近日，茅台集团邀请豫、鲁、陕、晋、冀、鄂、皖七省经销商在河南省周口市沈丘县冯营镇李寨村召开座谈会，茅台集团党委书记、董事长张德芹就“茅台需要什么样的合作伙伴”给出了答案。

　　从赤水河畔的小作坊到走向全球的千亿级企业，茅台集团高质量发展聚势赋能的背后，有着茅台人践行社会责任、主动担当作为的身影。

　　“亿星集团与茅台合作30多年，茅台‘顺天敬人  明理厚德’的企业价值观对我影响颇深。”2012年，茅台经销商、亿星集团创始人李士强在事业取得成功后，回到家乡李寨村担任村党支部书记，截至2024年底累计投入帮扶资金2.2亿元，使李寨村从深度贫困村变成了远近闻名的富裕村、示范村。

　　李寨村距离茅台总部1400多公里，张德芹仍选择将经销商座谈会定在这里，只为让厂商们更直观感受到帮扶效果。“先富带后富，茅台酒经销商要承担更多的社会责任，和茅台同步并行。”张德芹说。

　　近年来，茅台集团聚焦“中国茅台·国之栋梁”公益主IP，着力打造了“生态环保、民生教育、文化传承、行业产业”四大板块的公益矩阵。截至目前，累计投入资金超13亿元开展“中国茅台·国之栋梁”公益助学活动，助力25万余名学子圆梦大学；累计推广酒用高粱种植面积3000万亩以上，创造农业总产值超750亿元，带动增收农户850万人次。

　　

　　中国信保助推外贸质升量稳

　　聚焦主责主业  助力对外开放

　　本报记者  罗珊珊

　　为助推外贸质升量稳，中国出口信用保险公司2024年短期出口信用保险承保规模超过8000亿美元，支持新业态新模式、服务贸易出口分别增长24%和40%，助力外贸企业增强信心、开拓市场。

　　中国信保推动共建“一带一路”成果落实，2024年支持对共建“一带一路”国家出口和投资的承保金额2815.7亿美元，支付赔款20亿美元。对拉美、东盟、非洲出口同比分别增长25.6%、17.4%、35.9%。

　　中国信保做实科技金融服务，加大对人工智能、芯片等领域的承保理赔支持；制定《绿色金融发展战略》，支持绿色贸易和投资的承保金额605.6亿美元；推进普惠金融高质量发展，服务支持小微企业数量和承保金额分别增长16.2%和8.6%；助力养老健康产业“走出去”，支持生物医药出口规模增长8.2%；拓展数字金融服务，优化短期出口信用保险综合险4.0版系统，“单一窗口”线上签单率增长19.4%。

　　在浙江，全国首张印刷行业国产化系统开发服务贸易保单落地；在山东，工程机械行业“框架+订单”模式保单首次试点……中国信保2024年支持电子信息等11条重点产业链出口超4500亿美元，对我国外贸起到重要支撑作用的电子信息产业链、现代化工产业链、整车工程机械产业链项下承保金额均实现较大幅度增长。

　　

　　海信集团强化自主品牌建设

　　加速高端布局  满足潜在需求

　　本报记者  肖家鑫

　　近年来，海信集团强化自主品牌建设，加速高端化布局、深化智能化升级、推进绿色化转型，为消费者提供“科技温度+人文关怀”的深度体验。

　　海信保持“预研一代、储备一代、上市一代”的研发节奏，持续以全球首发、行业首创技术和产品，蓄积品牌高质量发展的动力。2024年，海信突破RGB三维控色液晶显示技术，实现了液晶显示从传统的单一背光到RGB三色背光、从单一亮度控制到光色同控的跨越。

　　通过创新供给激活潜在的消费需求。针对超大屏电视入户难、安装难的用户痛点，海信推出了折叠屏激光电视；针对居家陪伴、户外露营等需求，推出了罗马假日系列家电、三色激光投影等产品。最新推出的多筒洗衣机不仅具备洗烘一体功能，各筒还可以自由组合、延展，让科技更有温度。

　　基于不同用户场景，海信创新音质技术，提供合适音效。儿童模式下，声音平稳柔和，保护儿童听觉；长辈模式下，提升语音清晰度。通过情感计算、情感决策算法，公司为语音回复加入情绪属性，让用户在交互时感受到共鸣和关怀。

　　2024年，海信1000美元以上的高端电视在海外销售额同比增长94%，1000美元以上的高端冰箱在海外销售额同比增长79%，展现了“中国制造”提质升级的精气神。

　　

　　广州谷雨打造国货护肤品牌

　　融合文化科技  诠释东方审美

　　本报记者  吴  姗

　　从二十四节气文化中寻找品牌名字灵感，投入500万元设立支持非遗保护与传承的“思源·谷雨公益基金”……成立9年来，广州谷雨生物科技有限公司以文化传承为根基、以科技创新为动力，致力于打造具有传统文化特色的国货护肤品牌。

　　品牌创立之初，就坚持探寻更适合中国人肤质的美白思路。谷雨携手北京工商大学建立中国人肌肤数据库，分析10万份样本，为产品研发指明方向。谷雨坚持高投入与规模化自主研发，创新使用中国本土植萃成分，通过熔融结晶提纯技术、28纳米包裹体技术及靶向递送技术，推出自研美白原料“极光甘草”，有效提高原料功效性、稳定性及温和性。

　　为保障规模化生产，谷雨还自建集原料、配方、功效检测于一体的研发中心，累计投资超2亿元。目前，谷雨已实现超过70%的核心产品自产，从源头上实现对产品品质的严格把控。

　　在新疆喀什，谷雨建立了光果甘草科研种植基地，不仅从源头上保障原料供应，还帮助当地防风固沙，改善生态环境。2024年，谷雨启动“雨木共生计划”，鼓励消费者参与空瓶回收，并将回收物料制成环保课桌椅，捐赠给山区小学。

　　“中国品牌不仅要追求商业价值，更应承担社会责任。”谷雨品牌联合创始人林雨汀说，谷雨将积极服务乡村全面振兴，助力实现“双碳”目标。

　　

　　邮储银行北京分行不断优化金融服务

　　服务科创企业  推动创新发展

　　本报记者  韩  鑫

　　房山赛区，12家科创企业在人工智能和高端制造业两个赛道同场竞技；通州赛区，来自智能驾驶、新能源、新材料等领域的9家企业在路演环节各展所长……近日，由邮储银行北京分行举办的“新质创富大赛”系列活动在北京各地火热开展，吸引了众多科创企业参与。

　　作为向科创企业提供的竞技舞台和交流平台，“新质创富大赛”已成为邮储银行北京分行全方位赋能科创企业的重要成果。在融资方面，参赛企业将被纳入分支行重点支持名单，享受授信审批绿色通道；在投资方面，投资机构将与获奖企业签订股权投资意向书，为企业成长注入资金活水。此外，大赛还为企业搭建与政府部门、科研机构、产业园区等各方的沟通桥梁，给企业发展营造良好外部环境。

　　创新金融服务，既要强“外力”，也要练“内功”。借助“看未来+技术流”评价模型，邮储银行北京分行科学全面评估科创企业的市场价值和发展潜力，推出“U亿算”算力贷平台和“U聚投”股权估值模型，更好解决企业融资难题。同时，邮储银行北京分行深化与政府部门、科研机构、产业园区合作，构建金融服务矩阵，以创新举措助力科创企业茁壮成长。

　　

　　云天化探索绿色发展模式

　　加大研发投入  引领产业升级

　　本报记者  叶传增

　　近年来，云天化集团有限责任公司立足自身产业特点和发展实际，围绕“绿色原料、绿色制造、绿色产品、绿色治理”，不断创新实践绿色发展模式，推进全生命周期绿色管理取得实效。

　　云天化不断深化“绿色矿山、绿色工厂、绿色产品”建设，推进废气超低排放、废水近零排放、固体废物尽量资源化利用，夯实绿色、安全、环保竞争优势。截至目前，累计创建绿色矿山8座（其中国家级7座），绿色工厂20个、绿色产品125个。

　　云天化以数字工厂深度应用，推动全程低碳、低耗、低污染生产制造，保持能源消耗、成本费用、环保指标处于行业领先水平。云天化与华为合作实施了全球首个煤气化RTO大模型项目应用成果，可实现每年节煤9100吨、减少二氧化碳排放量20086吨。

　　云天化以技术创新助力产业升级、竞争力提升。云天化国际复材在玻纤新材料领域深耕30多年，现已成为全球最主要的风电纱及织物供应商之一，市场占有率超过25%，其中高模、超高模产品品质居全球领先地位。2024年，云天化集团投入研发经费9.8亿元、研发投入强度2%；新获批省级及以上科技创新平台3个，其中国家级创新平台1个。

　　

　　贵州磷化集团高效推进磷石膏综合利用

　　技术赋能转型  填补行业空白

　　本报记者  陈隽逸

　　磷石膏是磷化工生产中的主要副产物，长期被视为难处理的工业固废。目前，磷石膏虽已利用于水泥缓凝剂、石膏建材、矿井充填、道路建设等领域，但我国仍有大量磷石膏堆存，综合利用率仅为50%左右。

　　近年来，根据自主研发的磷石膏生态修复技术和无水石膏填充料，贵州磷化集团牵头编制了4项国家标准，其中发布的《磷石膏处理处置规范》填补了行业空白。

　　“仅用时58天，贵州磷化集团就建起了全球首套无水石膏母粒、包装箱生产线。”今年1月，贵州磷化集团召开绿色建材产品推介会，集中推介了磷石膏互锁式高精度模块、无水石膏自流平、石膏基阻燃、装饰板等新产品。

　　据贵州磷化集团党委书记、董事长何光亮介绍，磷石膏互锁式高精度模块相较于传统建筑材料优势显著，具有轻质、防火强、隔音好、强度高、抗开裂等特点，实现工厂化生产、现场快速组装，大大提高了施工效率。同时，由于采用干式工法施工，将有效降低施工现场的扬尘和噪声污染，积极推动磷化工产业绿色发展。

　　通过持续的技术创新，贵州磷化集团的磷石膏综合利用率从2018年的53%大幅提升至2024年的78.62%，远超国内平均水平。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月16日 14 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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