网友热议——

李 贞 龚煜煊

重庆两江新区光环购物公园凭借其独特的“城市自然共同体”设计，成为游客争相打卡的热门目的地。图为外国游客在此打卡拍照。

王加喜摄（人民图片）

江苏无锡边检站工作人员在无锡硕放机场边检入境现场引导外籍游客。

朱吉鹏摄（新华社发）

外国游客在陕西省西安市莲湖区回民街美食文化街区游玩。

张 成摄（人民图片）

“五一”假日期间，大批游客来到北京798艺术区，参加在这里举办的艺术活动。图为外国游客在798艺术区内游览。

新华社记者 李 欣摄

“很高兴和我的中国朋友一起感受西湖的美。”“240小时过境免签太方便，我们从上海入境，一路打卡，逛遍了苏州园林。”近日，打开网络社交媒体，能看到不少外国游客分享今年“五一”假期在中国游玩的真实感受。

这是实施240小时过境免签政策后的首个“五一”假期，中国入境旅游市场呈现一片火热景象。去江西景德镇体验陶瓷烧制，到湖南张家界领略自然风光，在北京走中轴线、爬长城感受感知北京的历史人文底蕴……入境旅游持续升温，让外国游客得以全方位感受中国之美。一系列入境游政策红利兑现，引发网友关注。

政策支持有力度

多家在线旅游平台发布了“五一”假期相关数据。

携程发布的报告显示，“五一”假期中国入境旅游市场迎来强劲复苏。假期期间，入境游订单量同比激增130%。

入境游市场的火热，离不开一系列便利化政策的有力支持。

人民网报道，小长假第三天，山东省烟台港国际客运站内，“海蓝鲸”国际客滚船缓缓靠岸。得益于中国对韩国持普通护照人员试行的30天入境免签政策，韩国旅客申东旼从韩国仁川打“船的”来到中国。“从下船到通关完成，只花了喝杯咖啡的时间。”申东旼除了考察新项目，还计划在烟台游览，“这次入境，出示护照后，边检民警很快就办理好了手续。”在入境大厅，旅客络绎不绝，现场秩序井然：验证台上民警有条不紊地为旅客办理入境手续，7条人工通道、5条“e-channel”快捷通道全时开放，边检民警在通道间穿梭引导。“免签政策也为两国间的商务合作带来新机遇。”申东旼说。

国家移民管理局公布的数据显示，今年“五一”假期全国边检机关共保障1089.6万人次中外人员出入境，日均217.9万人次，较去年“五一”假期增长28.7%，单日出入境通关最高峰出现在5月3日，达229.7万人次。

“下一步，国家移民管理局将推出更多、更有效的入出境、停居留政策，实施更多便利出入境人员顺畅通关的新举措，让中外人员交流交往更加便利顺畅，更好地促进中国与世界‘双向奔赴’。”国家移民管理局政策法规司司长林勇胜说。

光明网报道，“五一”假期前夕，六部门联合发布了《关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知》。各地积极推进落实离境退税新政，持续激发入境消费市场潜力。上海市税务部门表示将大力推进离境退税相关举措不断优化升级，以更具国际范、烟火气的“上海购物”体验，打造全球消费者“来了不想走、走了还想来”的消费引力场。

央视网报道，“五一”期间，浙江义乌市场人头攒动，除了定期往返的境外采购商群体，还有不少外国游客是因为“240小时过境免签”、离境退税等政策，选择来“中国游”“中国购”。大多数外国游客是从上海、杭州等城市入境，再将“世界超市”义乌纳入购物行程。

网友“赛车手疾风箭”表示：“政策给力，来华购物旅游更省心。外国游客‘淘’得开心，可见咱们的国货魅力挡不住！”

交通网络优化，让外国游客畅游中国更加便捷。据人民网转载报道，“五一”期间，云南河口口岸依托动车直达优势，成为外国游客入境首站。铁路部门提前掌握入境旅游团出行计划，合理规划客运流线，并加开临时动车。5月1日，自越南乘动车入境河口口岸的游客突破2200人次，刷新该口岸单日纪录，顺畅的交通衔接让外国游客直呼“太方便”。

深度体验文化游

境外游客体验中国文化的需求正向深度与品质进阶。

人民网转载文章称，文化体验与多元玩法成为吸引外国游客的动力。在四川成都，“菜市场采买+烹饪教学+餐桌呈现与品鉴”的全流程产品，吸引了大量海外美食爱好者。携程景点玩乐数据显示，“当地美食体验”玩乐品类订单量同比增长6.8倍，成为跨境文旅消费新热点。“除了欣赏中国的自然风光，品当地美食、体验中国传统文化、感受国潮元素越来越受外国人的喜爱。”中国旅游研究院研究员韩元军说。

央视网报道，京津文化也是吸引外国人来华打卡的强劲动力。这个假期，许多外籍游客选择到天津，吃煎饼馃子、赏海河夜景，在古文化街茶馆听一场原汁原味的相声，感受这座城市中西交融的独特魅力。数据显示，5月1日至5日，从天津滨海国际机场口岸入出境外籍人员同比增长了77.2%。其中享受免签政策的外国人增长了四倍多。

据经济参考网报道，在重庆，外国游客不仅打卡网红景点洪崖洞，还将目光投向周边秘境，探访奉节白帝城感受三国文化，涪陵白鹤梁水下博物馆的境外游客量环比上涨93%。

网友“青青”留言说：“中华文化博大精深，欢迎世界各地的朋友，来深度体验中华文化的魅力。”网友“明天天晴”说：“现在中国成为越来越多外国游客理想的旅游目的地。很高兴看到外国游客对中国游的印象是‘不虚此行’‘还想再来’。”

各地亮出特色牌

“五一”假期期间，为吸引外国游客，多地着力围绕自身特色擦亮文旅品牌。

央视网报道，自去年5月实施外国旅游团乘坐邮轮入境免签政策以来，这一来华旅游新方式持续吸引着外国游客。上海、天津、大连等地的港口的入境外国旅游团纷纷创下了历史新高。

5月5日，上海邮轮口岸迎来今年首次四船同靠，当天口岸出入境人员总量近3万人次，创上海国际邮轮复航以来单日客流新高。这个“五一”假期，上海邮轮口岸的出入境邮轮高达12艘次，出入境旅客数量超3.7万人次。

5月3日，搭载600名国际旅客的“芮吉塔”邮轮缓缓停靠大连港国际邮轮中心，这是今年大连迎来的首艘访问港邮轮，来自德国等27个国家和地区的旅客开启了在中国的城市观光、购物休闲的访问之旅。此外，5月27日，大连港国际邮轮中心还将迎来时隔5年的第一艘母港邮轮——“爱达·地中海号”邮轮。

央广网报道，“五一”期间，湖北武汉入境游订单量同比增长70%。在长江荣耀游船上，来自肯尼亚、埃及等地的观光团，和中国的市民游客们一起高声欢呼，举行热闹的过桥仪式。这是武汉今年“五一”全新升级的长江夜游活动——“长江甲板声浪派对”。长江之上，11艘游船，联动定制长江灯光秀，全新升级的沉浸式夜游体验，外国游客们不停打卡拍照。

华商网报道，今年“五一”假期前三天，陕西旅行社团队入境游接待团数达330个，与2024年同期相比增长91.8%。陕西文旅系统精心组织，推出625项2000余场丰富多彩的活动，通过打造“游园+”“非遗+”“科技+”等多元场景，激活假期消费市场。假期第二天，陕西监测的51个重点旅游景区共接待游客126.24万人次，同比增长10.76%。

四川日报网报道，“五一”假期，九寨沟接待入境游客3296人次，同比增长70.60%；黄龙接待入境游客1547人次，同比增长33.59%。在青城山—都江堰景区，“五一”假期接待入境游客2691人次，同比增长52.12%。在巴厘岛一家旅行社工作的斯里苏阿里，常常在社交平台分享全球各地旅行攻略，积累了上万名粉丝。他在分享四川旅游攻略时提到，四川丰富多元的山地、高原等资源，可以带给游客完全不同的感受。来自丹麦的游客简，“五一”假期来到四姑娘山开启一场徒步之旅，在充满挑战的户外体验项目中，简领略到独属于川西的魅力风光。“五一”假期，四川入境游订单量同比增长114%，杜甫草堂、峨眉山、成都自然博物馆、九寨沟、蜀南竹海等均是热门景区。从城市来看，成都“五一”假期入境游订单量同比激增130%，跻身全国入境游热门目的地城市榜单前五。

网友“乐天pai”说：“中国每个地方都有自己的独特风情，外国游客肯定会觉得常来常新。相信未来中国旅游的全球吸引力还将继续上升。”

(责编：白宇、卫嘉)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经