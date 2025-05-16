原标题：国信“领先30”财富管理品牌正式发布

5月10日，国信证券在深圳举行“领先30”财富管理品牌发布会。“领先30”品牌的推出，标志着国信证券财富管理向更加综合化、专业化买方服务的升级跨越。在行业变革与财富管理需求升级的背景下，国信证券将以该品牌为抓手，整合投研资源、创新服务模式，致力于为客户提供全生命周期财富管理解决方案，打造行业领先的买方投研服务体系。

顺应时代变革，打造买方服务体系。国信证券副总裁杜海江在发布会上表示，“领先30”不仅是一个品牌名称，更是国信证券对“客户利益至上”的具象化承诺。国信证券将以“领先”的专业性、责任心和服务能力，陪伴更多客户实现财富进阶，共享中国经济发展红利。当前，中国资本市场正经历历史性转型，居民财富管理需求从“单一产品购买”转向“全生命周期规划”，监管导向也从“规模扩张”转向“高质量发展”。证监会近期印发了《推动公募基金高质量发展行动方案》，在此背景下，国信证券推出“领先30”品牌，既是对时代趋势的响应，也是对客户财富进阶需求的深度满足。

三大领先优势，开启财富管理新篇章。理念领先是国信“领先30”的立身之本。国信证券将财富管理按产品研究、策略生产和客户服务划分为三个层级，通过定性与定量结合的产品严选、攻守兼备的策略矩阵、“1+N”的客户服务体系，真正践行“客户利益至上”的原则。

专业领先是国信“领先30”的核心竞争力。国信证券以专业为根基，构建宏观固收、主观权益、量化策略和另类投资的系统化研究体系，根据多年积累的管理人资源动态优中选优，并在此基础上形成专属策略解决方案，构建具备核心竞争力的买方投研体系。

服务领先是国信“领先30”的价值根基。国信证券致力于打造“投资顾问+资产配置专家、产品专家等专业团队”的“1+N”体系共同服务客户，为其提供量身定制的财富解决方案。

战略布局清晰，助力投资者财富进阶。国信“领先30”的发布，不仅是国信证券财富管理转型的里程碑，更反映了财富管理行业从“产品销售”向“客户服务”的深度变革。随着居民财富管理需求的持续升级，国信证券以专业投研为支撑、以创新服务为纽带，通过“研究—策略—服务”价值链的深度打通，助力投资者在财富进阶之路上行稳致远，携手共赴财富管理的卓越未来。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经