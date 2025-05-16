打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国信“领先30”财富管理品牌正式发布

2025年05月16日08:33 | 来源：新华网
小字号

原标题：国信“领先30”财富管理品牌正式发布

5月10日，国信证券在深圳举行“领先30”财富管理品牌发布会。“领先30”品牌的推出，标志着国信证券财富管理向更加综合化、专业化买方服务的升级跨越。在行业变革与财富管理需求升级的背景下，国信证券将以该品牌为抓手，整合投研资源、创新服务模式，致力于为客户提供全生命周期财富管理解决方案，打造行业领先的买方投研服务体系。

顺应时代变革，打造买方服务体系。国信证券副总裁杜海江在发布会上表示，“领先30”不仅是一个品牌名称，更是国信证券对“客户利益至上”的具象化承诺。国信证券将以“领先”的专业性、责任心和服务能力，陪伴更多客户实现财富进阶，共享中国经济发展红利。当前，中国资本市场正经历历史性转型，居民财富管理需求从“单一产品购买”转向“全生命周期规划”，监管导向也从“规模扩张”转向“高质量发展”。证监会近期印发了《推动公募基金高质量发展行动方案》，在此背景下，国信证券推出“领先30”品牌，既是对时代趋势的响应，也是对客户财富进阶需求的深度满足。

三大领先优势，开启财富管理新篇章。理念领先是国信“领先30”的立身之本。国信证券将财富管理按产品研究、策略生产和客户服务划分为三个层级，通过定性与定量结合的产品严选、攻守兼备的策略矩阵、“1+N”的客户服务体系，真正践行“客户利益至上”的原则。

专业领先是国信“领先30”的核心竞争力。国信证券以专业为根基，构建宏观固收、主观权益、量化策略和另类投资的系统化研究体系，根据多年积累的管理人资源动态优中选优，并在此基础上形成专属策略解决方案，构建具备核心竞争力的买方投研体系。

服务领先是国信“领先30”的价值根基。国信证券致力于打造“投资顾问+资产配置专家、产品专家等专业团队”的“1+N”体系共同服务客户，为其提供量身定制的财富解决方案。

战略布局清晰，助力投资者财富进阶。国信“领先30”的发布，不仅是国信证券财富管理转型的里程碑，更反映了财富管理行业从“产品销售”向“客户服务”的深度变革。随着居民财富管理需求的持续升级，国信证券以专业投研为支撑、以创新服务为纽带，通过“研究—策略—服务”价值链的深度打通，助力投资者在财富进阶之路上行稳致远，携手共赴财富管理的卓越未来。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部回应美方加严限制中国芯片：敦促美方立即纠正错误做法
　　人民网北京5月15日电 （记者孙红丽）5月15日下午，商务部召开例行新闻发布会。 有记者问，美国商务部工业与安全局发布公告指出在世界任何地方使用华为Ascend芯片都违反了美国的出口管制，商务部有何评论？ 商务部新闻发言人何咏前表示，中方注意到了有关情况。…
商务部：前3月自贸试验区进出口总额2万亿元 同比增长2.2%
　　人民网北京5月15日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人何咏前15日在例行新闻发布会上介绍，面对当前复杂严峻的国际形势，自贸试验区展现出了较强的发展韧性，2025年1至3月，自贸试验区进出口总额2万亿元，同比增长2.2%，增幅高于全国。 何咏前表示，商务部深入实施自贸试验区提升战略，将从以下几个方面着力，进一步提高自贸试验区建设质量。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部