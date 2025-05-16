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2025世界机器人大会将在北京举办

2025年05月16日08:34 | 来源：科技日报
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原标题：2025世界机器人大会将在北京举办

　　科技日报讯 （记者孙明源 华凌）记者近日从2025世界机器人大会新闻发布会上获悉，2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举办。大会包括开幕式、闭幕式、论坛及相关配套活动等，同期还将举办世界机器人博览会、世界机器人大赛。

　　发布会上，中国电子学会副理事长兼秘书长、总部党委书记陈英介绍，从2015年首届世界机器人大会举办，到今年已是第十届。10年来，支持大会的国际机构从首届的12家增加到26家，参会国际嘉宾由10余位增加到74位，参展企业由首届的不足百家增长到169家，单届现场观众突破20万人次，线上关注达2.5亿人次，并发起成立了世界机器人合作组织、中国人形机器人百人会。

　　陈英说，2025世界机器人大会论坛主题设置更加贴近机器人发展趋势，人形机器人和机器人应用场景的成果展示将更加丰富。世界机器人博览会将展示最新科技成果，推动技术创新与应用落地。展示内容重点聚焦人形机器人、机器人应用场景拓展、关键技术突破等方面。

　　世界机器人大赛将举办共融机器人挑战赛、BCI脑控机器人大赛、青少年机器人设计大赛，同期举办2025世界机器人大会脑控机器人赛会纪录挑战活动，发布2025世界机器人大赛十大竞赛创新成果，启动世界机器人大赛裁判员培训认证工作。同时，配套活动将更加注重精准对接服务产业，策划面向国际合作、场景应用、政企、产需、产教、投融资上市与金融服务、人才服务等方面的活动。

　　另悉，世界机器人大会将发布《全球机器人合作伙伴倡议》《2025中国人形机器人产业发展报告》《2025人形机器人十大场景需求》《先进机器人与自动化论文集2025》以及2025世界机器人大会首发新品等10余项成果。

(责编：杨曦、陈键)
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