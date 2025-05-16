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借数字“东风” 展乡村新貌

2025年05月16日08:35 | 来源：科技日报
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原标题：借数字“东风” 展乡村新貌

　　◎本报记者 梁 乐 朱 虹

　　张毅力 彭竞兰

　　推动乡村数字化转型既是社会经济发展的大势所趋，也是实现高质量乡村全面振兴的“加速器”。近日，中央网信办、农业农村部、国家发展改革委、工业和信息化部联合印发《2025年数字乡村发展工作要点》，锚定强农惠农富农任务目标，部署9个方面重点任务，着力推动农业增效益、农村增活力、农民增收入。

　　目前，我国已公布两批国家数字乡村试点地区。这些地区聚焦乡村数字富民产业、乡村数字治理、乡村数字惠民服务等重点领域，不断探索符合自身实际、具有区域特色的路径模式，打造了一批典型发展样板。

　　数字化农田“新”意十足

　　地处天山北坡的新疆昌吉州玛纳斯县，连片的农田绿意盎然。5月15日，该县北五岔镇沙窝道村村民程正江拿出手机，在农管App上简单操作，不到一分钟就下达了灌溉指令。

　　“手机上还能实时反馈作物长势和病虫害预警，为田间管理提供决策。”程正江说，依靠数字化技术，去年棉花增产了10%以上。

　　“数字农田”在玛纳斯县遍地开花，今年面积将突破百万亩。其依托智慧农业大数据平台，将卫星遥感监测、智慧灌溉、视频监控、土壤墒情等物联网信息数据整合上网，通过链接手机App，一键传达至农户手中。

　　从西北到东北，数字化正深刻改变着传统的农业种植模式。在北大荒集团七星农场水田示范区，黑土地里，配备北斗导航的智能插秧机正沿数字轨迹稳定前行。凭借厘米级定位与AI算法规划，秧苗被精确栽种，作业精度达到毫米级误差范围。该农场技术主管王润泽以插秧举例：10个人一天的工作量，使用机械8小时就能保质保量地完成，单产提升超8%，每亩还能节省成本50元左右。

　　通过与哈尔滨工业大学合作，AI技术也在该农场大显身手。得益于AI图像识别与多光谱传感系统，“智能巡田机器人”可即时诊断苗情并推送植保方案，所有数据同步至云端数据库。

　　数字化乡村宜居又宜业

　　数字技术不光“种”在农田里，还覆盖到农村的大街小巷。河南不少村民已经享受到数字化带来的生活便利。

　　近日，记者走进河南首个5G数字乡村建设试点村——荥阳市汜水镇南屯村，只见普通灯杆通过数字化改造，成为功能齐全的生活服务站。“这个灯杆不仅能照明，还具备Wi-Fi、视频监控、信息发布、一键报警等功能，可以为手机和电动车充电。”该村党总支书记张志强一边介绍，一边按动了一键报警按钮，几秒钟后，就能远程与工作人员进行对话。

　　在兰考县东坝头镇张庄村，依托数字化技术打造的智慧康养平台深入到村民院落。73岁的村民游文超向记者展示了他家的智慧康养“五件套”：SOS报警器、人体行为感知器、健康手表、睡眠监测带和移动康养显示屏。“有次我不小心摔了一跤，还没等喊人，警报就直接发到了儿子手机上。”游文超说，这些数字设备就像是一个全天候的“保姆”，时刻守护着他们的健康。

　　数据显示，2024年，河南4.5万个行政村全部实现5G网络覆盖。目前，河南各地市均已建成“市—县—乡”三级以上网上政务服务体系，部分县区已建起了较为完善的“电子村务”平台，并注册开通了村务微信公众号，方便村民随时随地关注和监督村务，参与村级事务治理。

　　数字化电商帮助农民增收

　　一个“网感”十足的乡村，是什么模样？近日，记者来到湖南省花垣县一探究竟。

　　在花垣县公益直播服务中心（以下简称“直播中心”）里，主播们正在推介当地的特色农副产品——“这是我们村民刚从地里摘下来的新鲜辣椒，油亮亮的！”“看这块熏肉，晶莹剔透、色泽透亮！”

　　一旁的长凳上，坐满了从四面八方赶来的村民，他们身旁摆着自己带来的农副产品。“以前赶集卖货时要守一整天，现在采摘下来直接拿到直播中心来卖，现场就能拿到钱。”附近村民石林妹告诉记者。

　　“好产品不愁卖，越来越多的农户搭上电商‘快车’，实现增收。”直播中心主任龙波说，直播中心成立于2024年2月，通过最低包销模式与种植大户、村民达成协议，当年销售额就突破1.2亿元，帮助350万单农产品走出了大山。

　　目前，直播中心已辐射服务了花垣县下属的双龙镇、边城镇、民乐镇等12个乡镇，并建立了超30人的主播团队，各区域主播以驻点方式挖掘不同乡镇的优质产品。

　　“未来，我们将围绕‘一村一品一主播’方式，不断提升产品附加值，带动农民致富、农村增收。”龙波说。

(责编：杨曦、陈键)
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