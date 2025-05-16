原标题：央行等部门拟进一步丰富“互换通”产品类型

本报讯 （记者刘琪）5月15日，中国人民银行发布消息称，为贯彻落实党中央、国务院关于稳步推进我国金融市场对外开放的战略部署，2023年5月15日，内地与香港利率互换市场互联互通合作（以下简称“互换通”）正式上线。自业务上线以来，“互换通”业务量持续上升。2024年5月份，“互换通”机制安排进一步优化，推出以国际货币市场结算日为支付周期的利率互换合约、历史起息的利率互换合约及合约压缩功能等，进一步便利境外机构管理人民币利率风险，提升境外投资者配置人民币资产意愿。截至2025年4月末，20家境内报价商与79家境外投资者，累计达成人民币利率互换交易1.2万多笔，名义本金总额约6.5万亿元人民币。

为进一步促进内地与香港金融衍生品市场协同发展，推动金融高水平对外开放，中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局在充分总结“互换通”运行经验、认真听取境内外投资者意见建议的基础上，拟进一步丰富“互换通”产品类型。一是延长合约期限，延长利率互换合约期限至30年，满足市场机构多样化风险管理需求；二是扩充产品谱系，推出以贷款市场报价利率（LPR）为参考利率的利率互换合约。两地金融市场基础设施机构将陆续上线以上优化措施。

下一步，内地与香港金融管理部门将继续指导两地金融市场基础设施机构，根据“互换通”的运行情况，持续完善相关机制安排，稳步推动中国金融市场进一步对外开放，稳慎扎实推进人民币国际化，支持香港国际金融中心繁荣发展。

(责编：杨曦、陈键)

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