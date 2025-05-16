吴晓璐

原标题：证监会：切实提升投资者获得感

5月15日，证监会在北京举办2025年“5·15全国投资者保护宣传日”活动。证监会党委书记、主席吴清出席活动，证监会党委委员、副主席陈华平，最高人民法院党组成员、副院长高晓力，最高人民检察院党组成员、副检察长苗生明，国家金融监督管理总局党委委员、副局长付万军出席活动并致辞。

“保护投资者，特别是中小投资者合法权益是证监会最重要的工作和核心任务，是资本市场工作政治性、人民性的集中体现。”陈华平表示，下一步，证监会将与有关各方、社会各界进一步凝聚共识，协同推进投资者保护工作，不断健全投资者保护长效机制，切实增强投资者对资本市场的信任和信心。

陈华平表示，进一步推动资本市场高质量发展，从根本上夯实投资者权益保护的基础。证监会始终践行金融为民理念，全面启动实施新一轮资本市场改革、推动资本市场高质量发展，抓紧出台深化科创板和创业板改革的一揽子政策措施，进一步增强制度的包容性、适应性，加力支持科技创新和新质生产力发展，会同各方打好稳市政策“组合拳”，切实推动提升中长期资金入市规模和比例，在稳的基础上不断释放新的发展活力，增强投资者信心。近期，上市公司年报披露收官，5400多家披露2024年年报的上市公司中，近七成宣布分红，合计分红金额2.39万亿元，再创历史新高。证监会将继续加大政策支持力度，引导上市公司积极主动运用现金分红、回购注销等方式回馈投资者，切实提升投资者的获得感。

“优化完善投资者保护制度机制，筑牢投资者保护的制度根基。”陈华平表示，法治是资本市场的根基，发挥着固根本、稳预期、利长远的作用，是投资者合法权益保护的重要支撑。在中央金融委领导下，证监会积极参与金融法起草工作，大力推动证券投资基金法修订，推进上市公司监管条例和证券公司监管条例制定修订，积极配合司法机关研究制定内幕交易和操纵市场民事赔偿司法解释、内幕交易刑事司法解释、背信损害上市公司利益罪司法解释等司法文件，不断完善资本市场法律制度，筑牢投资者合法权益保护的“安全网”。

此外，为进一步提高证券期货立法的科学性与民主性，证监会建立了重大政策法规制定修改的中小投资者保护审查机制，明确在规则制定修改中充分听取广大投资者特别是中小投资者的意见，提升制度规则的透明度和公平性，并拟建立资本市场基层立法联系点，常态化开展听取投资者意见建议等工作。

陈华平表示，推动证券基金机构高质量发展，提升投资者服务水平。近日，证监会发布《推动公募基金高质量发展行动方案》，市场反响很好。下一步要抓好落实，强化基金公司与投资者利益绑定，着力解决基金“旱涝保收”等问题，丰富与中小投资者风险承受能力相适配的产品，高质量服务居民财富管理的需要。同时要压实证券公司和销售机构等主体的责任，督促提升治理水平和合规风控能力，持续优化投资者服务，严格落实投资者适当性制度，使投资者更加充分了解产品风险、审慎作出投资决策，倡导理性投资、长期投资。

陈华平表示，依法从严打击证券期货违法活动，为投资者营造安全的投资环境。证监会始终坚持监管“长牙带刺”、有棱有角，不断提升监管执法的规范化水平和打击惩戒违法行为的精准性。按照国务院有关做好资本市场财务造假综合惩防工作的要求，加快构建财务造假综合惩防体系，从严打击虚构业务、滥用会计政策等恶性造假行为。坚持追“首恶”，加大对造假公司大股东、实控人等直接责任人员的查处力度。从严从快惩治违规减持，特别是绕道减持、变相减持等扰乱资本市场秩序的行为。集中力量打击内幕交易、操纵市场等严重侵害中小投资者利益的违法行为，重拳整治非法荐股、非法代理维权等违法活动，维护健康的市场生态。同时要发挥典型案例的示范作用，以案释法，实现“办理一案、震慑一方、治理一域”。

此外，证监会支持受侵害投资者依法维权，推进证券期货纠纷多元化解。陈华平表示，去年，在最高人民法院大力支持下，金通灵、美尚生态两单特别代表人诉讼启动，并已取得新的进展。证监会将继续深化与司法机关的沟通协作，推动构建特别代表人诉讼常态化工作机制，推动证券代表人诉讼依法、稳慎、高效开展，进一步发挥特别代表人诉讼集约化解群体性纠纷的制度作用；深入践行新时代“枫桥经验”，充分发挥调解在纠纷化解中的基础性作用；在法律框架下积极引导支持有意愿、有能力的经营主体在证券虚假陈述案件中先行赔付适格投资者；进一步发挥行政执法当事人承诺制度及时有效救济投资者的功效；并充分发挥证券期货律师作用，为中小投资者提供公益性法律援助，从源头上化解矛盾纠纷，维护市场和谐稳定。

陈华平表示，投资者保护是一项长期任务、系统工程。下一步，证监会将进一步凝聚各方合力，坚持不懈做好投资者保护各项工作，持续抓好投资者保护制度机制建设和典型案例突破，切实提升投资者保护质效。

(责编：杨曦、陈键)

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