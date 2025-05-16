原标题：银联国际与中国银行澳大利亚有限公司发卡合作新突破 银联单标双币借记卡即将发行

2025年5月12日，银联国际与中国银行澳大利亚有限公司联合宣布，计划合作发行银联单标双币借记卡。这是银联单标双币借记卡首次在澳大利亚推出，标志着银联在澳业务进入新阶段。中国银联党委副书记、总裁郭大勇，中国银行澳大利亚地区行长兼总代表李芒，银联国际党委副书记、副董事长谢群松出席仪式。

此次推出的银联单标双币借记卡，支持“拍”卡闪付、在线支付等创新功能，可满足持卡人不同场景支付需求。绑卡至中国银行海外版手机银行APP后，可在覆盖全球47个国家和地区的银联二维码网络支付。该卡片支持双币结算，当关联账户中有可用货币，即可自动选择相应的币种进行支付。持卡人在中国境内购物时，该卡将直接使用人民币关联账户支付；若关联账户人民币余额不足或无关联人民币账户，该卡则按实时汇率访问澳元关联账户支付，免收货币转换费。

2025年“五一”假期，澳洲旅客来华机票预订量较2024年同比增长150%。顺应澳洲“China Travel”热度持续攀升趋势，银联整合全球受理网络及“卡、码、Pay”多元产品优势，结合中国银行在澳金融资源，持续优化澳大利亚居民跨境、来华支付服务体验。自2024年启动以来，银联持续开展“锦绣行动”，联合境内外产业各方，从扩大境外发卡和优化境内受理方面，有效提升了境外人士来华支付便利化水平。

在澳大利亚，主要线下商户及ATM均受理银联支付，其中约九成支持银联“拍”卡闪付，搭建了一套服务留学、商旅、本地客群的全方位线下受理体系。持卡人在澳支付日益便捷，跨境、来华也可享多项权益优惠。“银联”越来越成为当地居民在澳洲本地、来华和跨境购物消费青睐的支付品牌。

(责编：曹淼、李源)

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