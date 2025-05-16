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为什么要大力发展服务型制造

李林玥
2025年05月16日08:42 | 来源：经济日报
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原标题：为什么要大力发展服务型制造

　　今年的《政府工作报告》提出要“加快发展服务型制造”。事实上，从《发展服务型制造专项行动指南》到“十四五”规划和2035年远景目标纲要，均对服务型制造作出部署，并将其定位为我国制造业转型升级的重要方向。那么，服务型制造究竟是什么？为什么要大力发展服务型制造？

　　服务型制造是指通过增加企业生产经营中服务要素的比重，促使企业的主要经营模式从生产、销售产品转向提供“产品+服务”。相较于生产型制造关注产品交付前的生产过程，以“产品”为核心开展经营活动，服务型制造的价值创造从生产环节向产前、产中、产后全链条延伸，具有全周期、定制化、知识技术密集等特点，是一种制造与服务深度融合的新型产业形态。在实践中已形成定制化服务、总集成总承包服务、供应链管理、全生命周期管理、信息增值服务等模式。

　　近年来，我国制造业规模连续多年居世界第一位，攀“高”向“新”发展趋势显著。但从整体上看，制造业发展仍面临在全球价值链中位势不高、绿色转型压力增大、国际竞争日趋激烈等内外部挑战，制造业转型升级需以服务型制造为方向。

　　其一，能够创造新的价值增长点。生产型制造主要通过产品生产成本与售价之间的差价获得利润，这一获利模式受到物料成本、市场规模、竞争程度等多方因素制约。而服务型制造通过在生产、销售、售后环节中嵌入服务，将产生利润的环节延伸至产品全生命周期，显著提高利润率。同时，服务型制造以客户需求为导向，具有高度定制化与知识密集型特征，难以被竞争对手低成本模仿，避免企业陷入同质化竞争与价格战。例如，三一重工通过“根云平台”对其售卖至全球客户工程机械的运行状态进行智能管理，提供远程诊断、预测性维护和备件供应等服务，客户设备利用率提高，维修成本降低，用户黏性与企业服务收入随之提升。

　　其二，显著增强产业链供应链韧性。服务型制造企业通过工业互联网平台，打通原料采购、产品生产、物流运输等各环节，整合产业链供应链资源，实现跨产业、跨产品、跨场景的供给侧贯通与全产业链运营流程优化。利益相关方由单纯的交易关系转向长期、稳定的深度合作关系，形成共生共荣的利益共同体。产业组织关系也由传统的静态链状模式向动态、灵活、稳定的拓扑结构转变，从而显著提升产业链、供应链在面对内外部冲击时的抗风险能力和恢复能力。例如，一些工业互联网平台为制造业企业提供基于大数据的消费趋势指引，在订单峰值期间将订单自动分配至最优产线，提升产能错峰利用率，实现柔性生产。

　　其三，利于营造创新生态。服务型制造业务边界的扩展，要求企业整合硬件、软件、数据、服务等多领域技术，倒逼企业与高校、科研院所等机构开展合作。此外，通过融通制造和服务的一揽子需求，企业与供应链合作伙伴、客户之间的资源和信息共享更加紧密。这不仅使得企业可整合上下游资源，共享信息、平台等创新要素，形成协同创新机制，创新成本与门槛大幅降低；也促使企业能够及时获得产业链上其他环节以及市场反馈，将需求作为产品迭代、服务更新的方向。例如，小米公司构建米家生态链，利用其在智能硬件和互联网服务方面的优势，为一系列专注于开发各类智能硬件产品的创新型初创公司提供品牌、市场、供应链、智能制造等方面的支持，降低了中小公司的创新门槛，促进了跨界合作。

　　其四，有力促进可持续发展。当商业模式由卖产品转向卖“产品+服务”时，出于降低成本提升利润考量，企业会设计更耐用且易于维修的产品，降低资源的消耗与碳排放。服务型制造企业还可提供定制化、智能化的生产服务，帮助企业提升生产计划和物料管理的精准性，优化生产流程，推动设备、技术等共享，减少原材料、能源消耗，提高生产资源利用率。

　　在产业变革与数字经济蓬勃发展的背景下，服务型制造正成为推动我国制造业转型升级的重要引擎。我国服务型制造起步较晚，一些企业转型意愿与转型后发展水平不高。推动服务型制造的高质量发展，仍需久久为功。一是要加强政策支持。通过财政补贴、税收优惠、设立专项资金等手段，支持企业向服务型制造转型。打造服务型制造示范标杆，鼓励示范企业与上下游企业开展合作，形成产业协同发展效应，推动产业链整体向服务型制造转型。二是强化基础设施建设。加大对工业互联网、大数据中心、5G网络等新型基础设施的建设投入，降低企业转型成本与门槛。推动制造业与新一代信息技术深度融合，实现设备、数据、业务流程的互联互通，为服务型制造提供数据支撑和技术保障。三是注重复合型人才培养。需持续推动产教融合、校企合作，大力培养跨制造技术、服务设计、数字化运营等领域的复合型人才。

　　（作者系中央财经大学国际经济与贸易学院副教授）

(责编：杨曦、陈键)
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