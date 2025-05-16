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推进中小企业乘“数”而上

姚忠伟
2025年05月16日08:42 | 来源：经济日报
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原标题：推进中小企业乘“数”而上

　　中小企业量大面广，是推动创新、促进就业、改善民生的重要力量。中国中小企业协会近日发布的数据显示，4月份中小企业发展指数为89.2，较3月份下降0.3点，在一季度大幅上升后小幅回落。当前，进一步发挥中小企业的作用，数字化转型是重要一招。

　　我国高度重视中小企业数字化转型，相关政策和支持举措密集出台。2023年下半年，多部门联合印发《关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》，提出2023年至2025年拟分3批组织开展中小企业数字化转型城市试点工作，并发布《中小企业数字化转型指南》和《中小企业数字化水平评测指标（2024年）》等文件，工信部、财政部于2023年8月份和2024年6月份分别公示了两批试点城市名单，共有66个城市入选，今年将达到100个。2024年5月份，国务院常务会议审议通过《制造业数字化转型行动方案》，特别提出支持中小企业转型，通过优化公共服务平台和构建长效机制助力中小企业转型；同年12月份，工信部、财政部、中国人民银行、金融监管总局发布的《中小企业数字化赋能专项行动方案（2025—2027年）》提出深入实施“百城”试点，推动4万家以上中小企业开展数字化转型。中小企业数字化转型呈现出试点城市全面铺开、县域推进先行探索、产业园区积极实践的良好态势。

　　我国中小企业数字化转型取得了积极进展，但总体而言，转型仍处于起步阶段。受限于认知、资金、技术、人才等多种因素影响，中小企业数字化转型面临来自内部与外部的双重挑战，仍不同程度存在“不想转、不会转、不敢转”等问题。在实际工作中还存在转型方案对中小企业的特点和需求重视不够、市场机制作用在数字化转型过程中发挥不够、对数字化服务商的产品质量和服务水平缺乏系统、透明的评价体系等问题。因此，要聚焦中小企业“不想转、不会转、不敢转”背后的深层次原因，准确把握中小企业数字化转型发展新规律新趋势，加快推进数字化转型。

　　突出目标导向。“一企一表”全面梳理企业各类场景的数字化改造需求，将数字化改造与设备更新改造、智能工厂和绿色工厂建设有机结合起来，明确系统化的改造需求。充分发挥企业主体作用，优先选择总体产值规模较大、聚集程度较高的细分行业，推进规上工业中小企业和专精特新中小企业“应改尽改”、规下工业中小企业“愿改尽改”，优先遴选专精特新企业、“小巨人”企业作为数字化转型样本。

　　夯实技术基础。培育一批既懂行业又懂数字化的服务商，在全国范围内遴选一批综合型、行业型、场景型服务商，打造服务商资源池。引导服务商探索统一数据接口标准建设，提升“小快轻准”产品和解决方案的跨平台互操作能力，提升数据互联互通和软硬件系统兼容适配能力，提高产品易用性和二次开发便捷性，防范生态壁垒和数据孤岛。加快培育“小快轻准”产品和解决方案。量身定制专业化、低成本产品，使中小企业转得起、转得好。

　　优化公共服务。选择基础条件好、转型效果突出、投入产出比高、可复制性强的试点企业作为转型样板，引导企业“看样学样”。以产业链龙头企业、链主企业等大企业为抓手，推动大企业通过订单牵引、技术扩散、资源共享等方式，引领带动“链上”中小企业数字化转型。充分发挥高新技术产业开发区、特色产业集群及园区的作用，加速推进工业互联网、大数据、人工智能等数智技术的深度应用。

(责编：杨曦、陈键)
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