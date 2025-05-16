原标题：“中国购”持续升温

随着“中国游”持续升温，从北京秀水街到义乌国际商贸城，从海南免税店到深圳华强北，越来越多外国游客专程到中国买买买。

支付宝数据显示，“五一”假期前3天，入境游客用支付宝消费金额同比增长180%；其中，240小时过境免签国家用户通过“支付宝碰一下”消费金额较4月增长近50%。

当前，随着过境免签、离境退税“即买即退”等政策红利不断释放以及“中国制造”过硬的商品质量，玩在中国、购在中国成为不少国际游客的新选择。

接下来，应进一步提供政策便利，通过优化文旅产品供给，借助大数据和人工智能等技术，不断完善消费服务，降低购物门槛，激发外国游客更多“随手买”“多次买”，进一步提升外国人来华旅行体验。 （时 锋）

(责编：杨曦、陈键)

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