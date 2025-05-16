原标题：七度蝉联全球百强唯一物联网生态品牌，海尔品牌价值持续增长

5月15日，凯度BrandZ最具价值全球百强品牌榜20周年庆典举行，现场正式发布《2025年凯度BrandZ最具价值全球品牌100强》榜单，苹果以1.3万亿美元的品牌价值连续四年位居榜首，谷歌、微软、亚马逊紧随其后。共有腾讯、华为、海尔等12个中国品牌入选百强，中国上榜品牌总价值增幅达26%，增速位居世界第二，其中海尔连续7年作为全球唯一物联网生态品牌上榜，品牌价值实现了超47%的持续增长。

自1998年以来，凯度BrandZ已经在全球54个市场上调查了450多万名消费者，涉及超2万个品牌。

今年是凯度BrandZ全球百强榜单发布的20周年，《2025年凯度BrandZ最具价值全球品牌100强》榜单报告深入剖析了过去20年间品牌营销的变迁历程，详细阐述了品牌价值在市场竞争、消费者认知及企业长远发展等多方面的重要性，为行业提供了极具价值的洞察与参考。

2025年，全球百强品牌的总价值达到10.7万亿美元，同比增长29%，创历史新高。这一显著增长主要得益于科技驱动型颠覆品牌的强势表现，过去20年间，这类品牌始终是各行业价值增长的主要推动力。

报告显示，中国品牌价值日益凸显，在过去20年间翻了一番，目前占全球百强品牌总价值的6%。在今年上榜的12家中国品牌中，海尔保持着排名和品牌价值持续攀升的趋势，自2019年首次进入凯度BrandZ最具价值全球品牌100强以来，海尔全球排名从最初的第89名逐步上升至第54名，品牌价值达476亿美元，同比增长47%，再创新高。

凯度集团大中华区CEO暨凯度BrandZ全球主席王幸指出，“作为全球品牌价值评估领域的权威榜单，我们看到了过去20年品牌的起起落落，海尔从青岛本土品牌发展成中国知名品牌，又成为世界品牌，直至转型为生态品牌，一路走来实属不易，如今海尔真正建立起了一个优秀的本土化世界级品牌”。

2024年，海尔集团实现全球收入4016亿元，同比增长8%；全球利润总额302亿元，同比增长13%，走出了一条持续稳健向上的增长曲线。作为最早走出去全球创牌的企业之一，海尔已经连续16年蝉联全球大型家电品牌零售量第一，持续成长的态势显著。

聚焦三大赛道，生态品牌持续进化

海尔品牌价值的稳健增长，源于对生态品牌的战略深耕，它以创新驱动持续满足全球用户个性化需求，又凭借领先的生态实践引领产业变革，构建起穿越周期的增长韧性。

“没有成功的企业，只有时代的企业”。在物联网时代的大背景下，所有的企业都需要转型为开放的生态，产品被场景替代、行业被生态“复”盖，成为大势所趋。海尔持续聚焦实业，布局智慧住居生态、大健康产业生态和数字经济产业生态三大赛道。

在智慧住居领域，海尔从传统家电到智能家电，从智慧家庭到智慧生活，海尔智家正致力于成为全球市值最大的家生态公司。海尔首创的场景品牌三翼鸟日活用户达到1000万，在互联互通中为用户提供生活场景的最佳体验。同时，海尔机器人也正持续深入无人家务、康养陪护等核心场景，依托多模态感知与交互融合，提供更加个性化的服务，在与用户持续交互和体验迭代中创造终身用户。

正如海尔集团董事局主席、首席执行官周云杰所说，海尔是薪火相传的创业精神和生生不息的创业生态。今天的海尔已经成为了一个生态平台，在智慧住居生态外，又开辟了大健康产业生态与数字经济产业生态。

在大健康产业生态，海尔展现出打造“第二曲线”的战略魄力。短短5年间，从生命科学设备研发到临床医学生态构建，再到125亿入股上海莱士完善血液产业链，海尔盈康一生已形成覆盖生命科学、临床医学、生物科技三大产业的完整生态布局，2024年产业规模突破百亿，成为国内医疗健康行业领军企业。

在数字经济产业生态，海尔聚焦卡奥斯工业互联网平台、海纳云、卡泰驰、海尔新能源等，从供需两端发力构建产业互联网生态。作为全球领先的工业互联网平台，海尔卡奥斯已链接企业90万家，服务企业16万家，赋能打造12座世界“灯塔工厂”，为传统制造业数字化转型提供智慧解决方案。近期，海尔在数字经济赛道持续落子：先是战略入股新时达，进入工业自动化和工业机器人赛道，进一步完善工业互联网生态布局；随后收购汽车之家，拓展汽车产业生态，构建“家车互联”的智慧生活场景。通过持续开放的生态体系，海尔正吸引更多的合作伙伴与开发者加入，实现长期生态价值的最大化。

周云杰表示，生态的海尔既是海尔进化的土壤，也是海尔不断发展的方向。生态布局的逐步完善，让海尔以破维、升维的方式，实现了立体化的引领，也推动生态转型成为全球企业在物联网时代探索可持续发展的创新路径。

深度拥抱AI，以创新重塑用户体验

人工智能时代是中国企业的时代机会，周云杰提到，“企业要么与AI同进化，要么被AI边缘化”。海尔主动把握这一时代机遇，周云杰将2025年定为海尔AI应用元年，推动全员、全面、全流程拥抱AI，着力在基础底座、AI生态、垂域模型、业务场景四个层面进行布局，并把AI科技广泛应用于智慧住居、大健康和产业互联网三大赛道，助力产业转型升级。

在战略落地层面，海尔遵循“总体规划、分步实施”的路径，将AI深度融入核心业务。一方面推进主业务流程全面AI化，在研发、供应链、销售和营销等方面全面拥抱AI，打通研发到采购、生产和消费端的全流程数据；另一方面推进业务模式从“大规模制造”到“大规模定制”转型。在全流程数据打通的基础上，依托AI自动预测订单需求，并基于用户数据动态调整产能分配。以卡奥斯打造的天智工业大模型为例，其沉淀了4700个行业机理模型和200个专家算法，已在家电、汽车、电子、化工等领域应用，推动研发设计、生产制造、经营管理等环节的智能化改造。

而这一系列技术布局，始终围绕着“人”的需求展开，海尔始终以用户为中心，实现人的价值最大化。周云杰指出，AI时代用户的需求正经历三大重要转变：从“产品功能”转向“体验主权”、从“被动接受”转向“参与共创”、从“功能满足”转向“情感价值”。用户需求的迭代升级，也促使海尔在品牌交互方式上大胆革新。

今年以来，海尔高管团队陆续在社交媒体开设个人IP账号，与用户零距离互动，及时了解用户的需求反馈，并快速转化为产品创新，为用户创造实实在在的价值。近期推出的“懒人洗衣机”便是典型案例，针对用户“衣物分类洗护”的痛点，海尔邀请用户参与产品功能设计，快速推出三筒洗衣机，一周预约订单便突破8.8万台。

海尔的实践证明：在AI时代，唯有将技术创新深植用户需求，让每一次迭代都回应真实生活场景，才能实现品牌价值与用户体验的共生共长，企业才能真正成为“时代的企业”。

七度蝉联全球唯一物联网生态品牌，不仅是对海尔全球影响力的印证，更彰显了中国品牌的全球竞争力。从物联网生态的率先布局，到三大产业生态的协同进化，再到AI时代的价值共创，海尔的品牌进阶之路，本质上是中国企业从“产品出海”到“生态出海”的范式突破，也为中国企业迈向世界一流提供了可资借鉴的实践路径与价值坐标。

(责编：曹淼、李源)

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