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铁路端午假期运输火车票今日开售

2025年05月16日11:14 | 来源：人民网
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人民网北京5月16日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，铁路端午假期运输自5月30日至6月3日，为期5天，预计客流最高峰为5月31日，假期运输首日火车票今日开始发售。

国铁集团客运部负责人介绍，今年端午假期，铁路部门将精心制定运输方案，优化售票服务，提升旅客购票出行体验。

一是加大运力投放。统筹运用线路、车站和装备资源，全国铁路实行高峰运行图，日均计划开行旅客列车超1.1万列。用好铁路12306购票大数据，精准分析旅客出行规律，通过加开临时旅客列车、动车组列车重联、开行夜间高铁、普速列车加挂车辆等方式，在热门区间和时段增加运力投放。保持普速列车开行规模，持续开好公益性“慢火车”和“乡村振兴”旅客列车，方便沿线群众出行。

二是优化售票服务。实时监测余票与候补购票需求情况，动态优化车票发售策略，兼顾长途和短途区间票额供给，努力保障旅客出行需求。用好铁路12306候补购票、在线选铺、起售提醒订阅、铁路畅行码等功能，丰富12306信息服务内容。保留人工售票窗口和现金服务，强化现场引导，为老年旅客和脱网人群提供便利。

三是保障系统稳定。优化铁路12306系统资源配置，拓展网络带宽，加强系统监控和巡检，组织技术骨干力量值班值守，针对各种突发情况制定应急预案，提升应对超大规模并发访问需求与网络安全防护的能力，全力保障铁路12306系统安全平稳运行。采取技术手段防范和遏制第三方平台恶意抢票行为，营造公平公正的购票环境。

铁路部门提示，假期旅客出行高度集中，部分时间段较好、运行时间较短的热门车次可能存在需求“扎堆”、票额紧张的情况，旅客朋友可选择购买非紧张时段车票，或使用候补购票、同车接续、中转换乘等功能购票。铁路12306网站（含手机客户端）是中国铁路面向社会提供互联网票务服务的唯一官方渠道，从未授权任何第三方平台发售火车票和办理火车票相关业务，没有任何购票加速包、购票会员费、挑选车厢座位费等额外收费，发生改签、退票时严格按规定办理，并严格依法保护旅客个人信息安全。

(责编：王连香、高雷)
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