原标题：共话智慧未来：中英企业家汇聚伦敦共谋科技合作新篇

2025中英企业家论坛周三在英国伦敦成功举办。本次论坛由英国48家集团和中国日报欧洲分社联合主办，两国政治、金融、科技、教育等各界人士近200人出席了此次活动。

在“科技赋能，智慧决策”的主题下，论坛围绕人工智能在新能源汽车、在线交易、视频生产、船舶搜寻、预测物流等领域进行了深入的讨论，展望了新兴科技将如何推动产业革新，影响人们日常生活，以及中英两国在推动可持续发展方面的合作潜能。

中国驻英国大使郑泽光出席论坛，并发表题为《坚持开放合作，促进交流互鉴》的主旨演讲。他表示，当前中国人工智能发展呈现出产业规模不断扩大，创新成果层出不穷，算力和数据支撑持续提升，赋能应用成效日益彰显等特点。人工智能蓬勃发展是中国经济高质量发展的重要标志，不断催生新产业新业态新模式，同时助力传统产业转型升级，推动中国经济走向高端化、智能化、绿色化。

他强调：“百年变局加速演进，新一轮科技革命蓬勃发展，人工智能的发展和治理亟需国际合作。与此同时，单边霸凌、关税战、贸易战大行其道，国际科技合作面临前所未有的干扰。我们必须坚定维护真正的多边主义，倡导国际科技合作，坚决反对搞脱钩断链、“小院高墙”，坚决反对搞排他性的“小圈子”或双多边安排。他认为，交流合作是科技创新和治理的需要，也是人类文明进步的需要。”

英国48家集团主席杰克·佩里（Jack Perry）发表开幕致辞。他表示，当今的贸易早已不再是简单的供需关系。英国在寻求资本之外，还应提供互补性的价值。“目前，英国吸引的人工智能风投资在欧洲位居首位。我们不仅在尝试人工智能，更在实现规模化应用、商业化落地，并将其出口到全球。”

他积极评价了中国在全球舞台上的角色：“如今的中国不再是处于弱势地位的参与者，而是一个自信、强大，并具备大规模高效运作能力的重要力量……正因如此，英中关系不应建立在一方对另一方的依赖之上，而应追求彼此对等的平衡型合作；合作的核心应是共同创新，而非单方面的交易模式。”

中国日报社副总编辑孙尚武在论坛致辞中回顾了英国早期在人工智能领域的贡献，并特别提到了艾伦·图灵的开创性举措。他指出，近年来在国家政策的大力支持下，依托庞大的数字生态系统和多样化的应用场景，中国的人工智能产业正加速发展，展现出强劲的创新活力与广阔的应用前景。

“尽管人工智能在过去两年中经历了爆发式增长，但其根源可以追溯到20世纪中叶。”孙尚武表示，“当今全世界范围内人工智能的发展呈现出百花齐放的态势。多种模型和应用的蓬勃涌现充分说明，开放合作不应是一种理想，而是推动这些智能技术不断发展的明智之举。”

子午全球策略（Meridian Global Strategie）董事总经理蒂莫西·海尔斯（Timothy Hailes）在发言中回顾了中英两国在贸易合作和文化交流方面深厚的历史渊源，并指出在当下复杂的全球格局下，国际主义精神与跨国合作显得尤为重要。从古代的丝绸之路，到现代的生物科技突破，再到国际空间站上的跨国协作，历史屡次证明，唯有携手合作，才能实现共同繁荣。

“今天我们汇聚在这里是为了增进彼此了解，建立伙伴关系，分享我们的希望、梦想和想法，并探索如何利用技术将它们变为现实。”

英国最大的能源公司章鱼能源（Octopus Energy）集团创始人格雷格·杰克逊（Greg Jackson)在发言中指出，全球清洁能源领域中最领先的企业都来自中国，并提到20年前全球仅有约5%的清洁能源专利来自中国，而现在，这一比例已上升至75%。他表示期待与包括比亚迪和华为等在内的中国顶尖公司合作，通过技术进步造福全球。

论坛设置了两场专题讨论会，聚焦智能系统建设与智能科技在现实生活中的应用， 参与嘉宾包括来自比亚迪、阿里云、Shimmr AI、Pavegen、Spot Ship、Abound等企业的高管，他们共同展望了智能系统与智能科技如何推动未来的发展与转型。

亚迪英国和爱尔兰国家经理葛洪德表示，英国是一个非常开放的市场，尽管欧盟对中国车企征收关税，英国政府却没有跟进，这是一个勇敢且正确的决策。自2013年进入伦敦市场以来，比亚迪凭借其电动公交技术赢得了认可，英国方面更加注重技术本身，而非国别因素，这为中英贸易架起了坚实桥梁。

阿里云英国、爱尔兰及北欧地区行业总监苏宏认为，虽然巨头投资庞大，但小型企业依然有机会在特定细分领域领先。阿里巴巴计划未来三年投入约380亿人民币发展人工智能和云计算基础设施，坚信凭借长期且巨额投资，能够保持行业领先地位。

英国伦敦的科技公司Pavegen创始人兼CEO劳伦斯·科姆博-库克（Laurence Kemball-Cook）表示，智能技术发展的主要挑战不仅是资金和信心不足，更关键在于心态差异。他指出，作为英国一家专注于步行能量转化技术的创新企业，Pavegen深感欧洲在技术发展视野和规模上落后于中国。Kemball-Cook强调，英中合作应聚焦可持续发展，超越单纯的绿色技术应用，培养对地球的长期责任感。

英国科技公司Spot Ship创始人詹姆斯·凯莱特（James Kellett）认为，尽管中国掌控全球大宗商品消费和航运路线，但关键航运技术和决策依然集中在英国，这种地理上的割裂带来效率瓶颈。Kellett呼吁英国企业加快在中国的布局，深化中英航运技术和产业链的协作，以推动全球大宗商品和航运行业实现更高效的发展。

中国日报欧洲分社社长杨春亚做了论坛闭幕致辞。

杨春亚表示，此次论坛并非终点，而是中英两国深化合作的新起点。她指出，科技应回归初心，聚焦于应对人类共同面临的全球性挑战，而非陷入零和博弈的竞争思维。她呼吁打破跨境合作的壁垒，推动数据与人才的自由流动；创新必须以责任为前提——只有确保技术进步与社会价值观相契合，并助力可持续发展，科技才能真正造福人类社会。（记者 贺霞婷 陈月华）

(责编：曹淼、李源)

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