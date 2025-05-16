原标题：英敏特发布出海解决方案：创新为引擎，破局全球化

近日，全球市场研究与咨询公司英敏特（Mintel）正式发布面向中国企业量身定制的出海解决方案。为中国企业提供覆盖“前期备战、深入布局、赋能未来”三大阶段的全链路服务，助力中国品牌跨越文化壁垒，精准捕捉全球市场机遇。

英敏特大中华区总经理丁玎对此表示：“英敏特于2008年正式进入中国市场，如今我们再次面对全球经济格局的加速重构，国际消费市场正涌现前所未有的出海机遇。作为深耕全球消费市场的市场研究与咨询公司，英敏特相信中国品牌的全球化不是简单的产能外溢，而是以消费者为中心的创新生态重构——创新，正是这场变革的新坐标。英敏特全新出海解决方案，将我们全球上千位专家资源与50余年的洞察积累转化为中国企业的战略资产。从前期市场扫描到本土化落地，再到长期趋势预判，英敏特将为中国品牌开辟多元增长路径。”

前期备战：解码全球市场，锚定战略方向

英敏特通过跨市场品类创新对比，针对中企“现有产品能否转战海外”的话题，结合目标区域消费特性，为企业筛选适配市场。面对海外市场信息复杂、语言差异、消费行为多元等挑战，英敏特以数据为驱动，为企业提供科学决策支持。通过对全球34个市场、60个消费品类的人均消费数据的市场规模分析，帮助企业快速扫描行业体量、增速与竞争格局，解析具体品类的区域市场规模变化原因。

与此同时，英敏特宏观消费趋势整合51个全球消费者趋势与300+月度全球案例，追踪生活方式变迁对需求的驱动作用，预判品类创新方向。英敏特全球消费者追踪平台每半年调研覆盖全球85%GDP的36个市场，深度解析消费者行为背后的文化动因，帮助企业理解当地消费者的差异化需求和背后原因。

深入布局：本土化创新与精准营销落地

进入目标市场后，企业需解决人群细分、产品本地化、品牌认知度提升等核心问题。英敏特报告基于本土定性定量调研，梳理消费者态度演变与品类痛点。在营销层面，英敏特全球跨品类洞察内容平台汇聚了食品饮料、美容个护与家居行业专家洞察，提供卓越资讯的系统平台，在品类、市场、渠道和消费者之间构建联系，降低水土不服的风险。

产品创新方面，英敏特全球新产品数据库每月收录86个市场超40000项快消新品数据，为企业提供口味成分、包装设计、功能宣称等产品灵感，助力区域产品创新。英敏特灵创Spark基于英敏特全球海量消费者洞察数据与报告，由生成式人工智能赋能，可快速生成符合区域特性的创新产品概念，并可结合企业需求持续迭代，利于降低企业的试错成本。

赋能未来：前瞻趋势打造可持续增长

全球化进程中，企业需平衡品牌调性与区域需求，构建长期竞争力。英敏特可针对品牌现有的产品卖点和需求，深入分析当地市场趋势和消费者洞察，结合本土文化和社会环境，为品牌量身定制全维度创新方案，打通产品研发、营销策略和品牌传播等各个环节。

竞争分析方面，英敏特可针对品牌当下所处的品类市场规模和品牌竞争格局、消费者对品类和跨品类需求变化、未来短中长期的行业发展趋势等多个方面进行研究，帮助品牌定位核心目标人群、洞察消费趋势、预测市场潜力，助力品牌成功开拓海外市场。

(责编：董童、李源)

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