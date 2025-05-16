打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

英敏特发布出海解决方案：创新为引擎 破局全球化

2025年05月16日14:40 | 来源：新华网
小字号

原标题：英敏特发布出海解决方案：创新为引擎，破局全球化

近日，全球市场研究与咨询公司英敏特（Mintel）正式发布面向中国企业量身定制的出海解决方案。为中国企业提供覆盖“前期备战、深入布局、赋能未来”三大阶段的全链路服务，助力中国品牌跨越文化壁垒，精准捕捉全球市场机遇。

英敏特大中华区总经理丁玎对此表示：“英敏特于2008年正式进入中国市场，如今我们再次面对全球经济格局的加速重构，国际消费市场正涌现前所未有的出海机遇。作为深耕全球消费市场的市场研究与咨询公司，英敏特相信中国品牌的全球化不是简单的产能外溢，而是以消费者为中心的创新生态重构——创新，正是这场变革的新坐标。英敏特全新出海解决方案，将我们全球上千位专家资源与50余年的洞察积累转化为中国企业的战略资产。从前期市场扫描到本土化落地，再到长期趋势预判，英敏特将为中国品牌开辟多元增长路径。”

前期备战：解码全球市场，锚定战略方向

英敏特通过跨市场品类创新对比，针对中企“现有产品能否转战海外”的话题，结合目标区域消费特性，为企业筛选适配市场。面对海外市场信息复杂、语言差异、消费行为多元等挑战，英敏特以数据为驱动，为企业提供科学决策支持。通过对全球34个市场、60个消费品类的人均消费数据的市场规模分析，帮助企业快速扫描行业体量、增速与竞争格局，解析具体品类的区域市场规模变化原因。

与此同时，英敏特宏观消费趋势整合51个全球消费者趋势与300+月度全球案例，追踪生活方式变迁对需求的驱动作用，预判品类创新方向。英敏特全球消费者追踪平台每半年调研覆盖全球85%GDP的36个市场，深度解析消费者行为背后的文化动因，帮助企业理解当地消费者的差异化需求和背后原因。

深入布局：本土化创新与精准营销落地

进入目标市场后，企业需解决人群细分、产品本地化、品牌认知度提升等核心问题。英敏特报告基于本土定性定量调研，梳理消费者态度演变与品类痛点。在营销层面，英敏特全球跨品类洞察内容平台汇聚了食品饮料、美容个护与家居行业专家洞察，提供卓越资讯的系统平台，在品类、市场、渠道和消费者之间构建联系，降低水土不服的风险。

产品创新方面，英敏特全球新产品数据库每月收录86个市场超40000项快消新品数据，为企业提供口味成分、包装设计、功能宣称等产品灵感，助力区域产品创新。英敏特灵创Spark基于英敏特全球海量消费者洞察数据与报告，由生成式人工智能赋能，可快速生成符合区域特性的创新产品概念，并可结合企业需求持续迭代，利于降低企业的试错成本。

赋能未来：前瞻趋势打造可持续增长

全球化进程中，企业需平衡品牌调性与区域需求，构建长期竞争力。英敏特可针对品牌现有的产品卖点和需求，深入分析当地市场趋势和消费者洞察，结合本土文化和社会环境，为品牌量身定制全维度创新方案，打通产品研发、营销策略和品牌传播等各个环节。

竞争分析方面，英敏特可针对品牌当下所处的品类市场规模和品牌竞争格局、消费者对品类和跨品类需求变化、未来短中长期的行业发展趋势等多个方面进行研究，帮助品牌定位核心目标人群、洞察消费趋势、预测市场潜力，助力品牌成功开拓海外市场。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2025工业互联网成果展5月苏州启幕
　　人民网北京5月16日电 （记者任妍）5月16日，记者从中国信通院获悉，2025工业互联网成果展将于5月21-23日在苏州太湖国际会议中心一层举办，展期3天。此次成果展将围绕新技术应用体验、新实践成效交流、新模式合作洽谈展开，致力于推动工业互联网的创新发展与广泛应用。…
深化“经贸+文化”合作 巴西咖啡文化节2.0启幕
　　人民网北京5月16日电 （记者车柯蒙）当前，中巴经贸合作正驶入稳健发展快车道。2024年，巴西对中国的出口额为944.11亿美元，占其全年出口额的28.01%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部