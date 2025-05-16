打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

飞象人工智能通识课亮相“世数会”基础教育成果展

2025年05月16日14:43 | 来源：新华网
小字号

原标题：飞象人工智能通识课亮相“世数会”基础教育成果展

　　5月14日，由教育部主办的2025年世界数字教育大会在武汉召开，此次主题为“教育发展与变革：智能时代”。

　　教育数字化成果展成为本次数字教育大会焦点。在教学场景重构、数字素养培育的基础教育探索上，一批高质量AI人工智能产品已经在全国校园生根发芽，特别是人工智能通识课程，生动展示了数字教育融入教育教学的实践。

　　作为系统化落地的人工智能通识课程，飞象星球受邀亮相基础教育成果展台。今年4月，教育部等九部门印发《关于加快推进教育数字化的意见》后，飞象星球积极响应政策，课程贯穿中小学全学段，在北京、重庆、云南、内蒙等省市的1342个学校落地开展试点，已经有15万名学生参与其中。

　　凭借其先行探索，飞象星球成为响应“数字革命惠及所有学习者”的推动者。据现场工作人员介绍，该通识课仅需一间普通教室、一块大屏幕即可开展，有效降低了学校的硬件门槛。其首创的“智能双师”教学模式，由线上经验丰富的专业名师进行核心内容远程讲授，线下本校教师负责课堂组织与辅导，确保了即使是资源相对匮乏的偏远地区学校，也能获得统一、高质量的专业教学内容，推动了人工智能教育从局部试点转向全域覆盖，促进优质教育资源共建共享。

飞象人工智能通识课分层进阶的课程体系

　　飞象人工智能通识课紧跟AI技术前沿，引入了DeepSeek、Manus、腾讯元宝等国内外AI工具，向学生讲授生成式AI、大语言模型等技术原理。摒弃枯燥的理论灌输，飞象人工智能通识课推行项目式学习（PBL），引导中小学生科学合理使用AI工具，是在AI时代培养学生独立思考和创新能力的高质量解决方案。

　　“我们希望通过前沿的技术，研发出高精度数字化教育产品，在AI时代培养学生独立思考和创新能力，打通教育数字化最后一公里，真正有力推动国家教育数字化战略行动2.0。”飞象星球副总裁鲁欣表示。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2025工业互联网成果展5月苏州启幕
　　人民网北京5月16日电 （记者任妍）5月16日，记者从中国信通院获悉，2025工业互联网成果展将于5月21-23日在苏州太湖国际会议中心一层举办，展期3天。此次成果展将围绕新技术应用体验、新实践成效交流、新模式合作洽谈展开，致力于推动工业互联网的创新发展与广泛应用。…
深化“经贸+文化”合作 巴西咖啡文化节2.0启幕
　　人民网北京5月16日电 （记者车柯蒙）当前，中巴经贸合作正驶入稳健发展快车道。2024年，巴西对中国的出口额为944.11亿美元，占其全年出口额的28.01%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部