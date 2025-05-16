原标题：飞象人工智能通识课亮相“世数会”基础教育成果展

5月14日，由教育部主办的2025年世界数字教育大会在武汉召开，此次主题为“教育发展与变革：智能时代”。

教育数字化成果展成为本次数字教育大会焦点。在教学场景重构、数字素养培育的基础教育探索上，一批高质量AI人工智能产品已经在全国校园生根发芽，特别是人工智能通识课程，生动展示了数字教育融入教育教学的实践。

作为系统化落地的人工智能通识课程，飞象星球受邀亮相基础教育成果展台。今年4月，教育部等九部门印发《关于加快推进教育数字化的意见》后，飞象星球积极响应政策，课程贯穿中小学全学段，在北京、重庆、云南、内蒙等省市的1342个学校落地开展试点，已经有15万名学生参与其中。

凭借其先行探索，飞象星球成为响应“数字革命惠及所有学习者”的推动者。据现场工作人员介绍，该通识课仅需一间普通教室、一块大屏幕即可开展，有效降低了学校的硬件门槛。其首创的“智能双师”教学模式，由线上经验丰富的专业名师进行核心内容远程讲授，线下本校教师负责课堂组织与辅导，确保了即使是资源相对匮乏的偏远地区学校，也能获得统一、高质量的专业教学内容，推动了人工智能教育从局部试点转向全域覆盖，促进优质教育资源共建共享。

飞象人工智能通识课分层进阶的课程体系

飞象人工智能通识课紧跟AI技术前沿，引入了DeepSeek、Manus、腾讯元宝等国内外AI工具，向学生讲授生成式AI、大语言模型等技术原理。摒弃枯燥的理论灌输，飞象人工智能通识课推行项目式学习（PBL），引导中小学生科学合理使用AI工具，是在AI时代培养学生独立思考和创新能力的高质量解决方案。

“我们希望通过前沿的技术，研发出高精度数字化教育产品，在AI时代培养学生独立思考和创新能力，打通教育数字化最后一公里，真正有力推动国家教育数字化战略行动2.0。”飞象星球副总裁鲁欣表示。

(责编：董童、李源)

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