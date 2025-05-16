原标题：供热计量再显节能成效，"东阿模式"引领供热变革新风尚

在双碳战略深入实施的背景下，东阿吉电能源有限公司以创新实践交出了一份今冬供热计量节能降碳亮眼成绩单。2024年-2025年供暖季数据显示，热计量小区整体节能率达34.3%，相当于减少标煤消耗1.57万吨，降低二氧化碳排放4.09万吨。这些数据正是“东阿模式”成效的最佳注脚。作为国内智慧供热计量的先行企业，公司用四年实践验证了供热商品化改革的可行路径。

早在2022年公司成立之初，公司决策层便敏锐捕捉到能源革命的产业机遇。面对供热行业对计量改造成本高、用户接受度低的普遍顾虑，公司毅然投入研发资源，打造出基于物联网、大数据和人工智能技术，构建了"源-网-户"全链条协同调控体系。依托统一智云热网管理平台，打通全系统数据流与控制流，形成"需求精准感知-热源优化调度-管网智能调控-用户个性服务"的闭环运行模式，提升供热品质和用户满意度。

在智慧供热的实践中，每户配备的智能温控系统如同"热量调节器"，用户可通过手机APP自主调控，实时查看用热数据。系统设置工作、外出、休息、老人、全关五种模式，智能调节阀门开度。“利用这个APP，我们出门后就可以调低室内温度，等我们下班前，再把温度提上来，特别方便，而且还能省一大笔钱。像我们家103.4平方，依照往年按面积收费的方式，得交2068元，自从安装了分户计量供热表后，四个月的供暖费直接省了671.83元。”凯旋城小区用户万先生高兴的说。据东阿智慧供热指挥中心数据显示，凯旋城小区本供暖季92.48%热用户节省热费支出，最高用户节省比例达68.43%。这种"用多少热，花多少钱"的消费模式，使用户在享受便利的同时，更潜移默化地养成了节能习惯。

随着中国清洁产业委员会将“东阿模式”列入《清洁供热典型案例》，这种"协会引导、企业主导、用户参与"的创新机制正在显现示范效应。目前，公司已与多个城市达成合作协议。正如国家节能中心专家所言："当热量真正成为可计量的商品，中国城镇供热体系将迎来效率革命。"

(责编：董童、李源)

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