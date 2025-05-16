新华社北京5月16日电（记者樊曦、王优玲）记者16日从中国国家铁路集团有限公司获悉，铁路端午假期运输自5月30日至6月3日，为期5天，预计客流最高峰为5月31日，假期运输首日火车票16日开始发售，17日发售端午节当天（5月31日）火车票。

国铁集团客运部负责人介绍，今年端午假期，全国铁路实行高峰运行图，日均计划开行旅客列车超1.1万列。铁路部门将实时监测余票与候补购票需求情况，动态优化车票发售策略，兼顾长途和短途区间票额供给，努力保障旅客出行需求。

铁路部门提示，假期旅客出行高度集中，部分时间段较好、运行时间较短的热门车次可能存在需求“扎堆”、票额紧张的情况，广大旅客可选择购买非紧张时段车票，或使用候补购票、同车接续、中转换乘等功能购票。铁路12306网站（含手机客户端）是中国铁路面向社会提供互联网票务服务的唯一官方渠道，从未授权任何第三方平台发售火车票和办理火车票相关业务，没有任何购票加速包、购票会员费、挑选车厢座位费等额外收费。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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