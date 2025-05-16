原标题：中国信息安全测评中心授权网安世纪独家运营NISP（安全运营）认证

为适应网络安全人才培养新需求，国家信息安全水平考试（NISP）体系迎来重要升级。2025年5月12日，中国信息安全测评中心，将NISP一级证书细分为安全意识、安全运营、渗透测试三个专业方向，并授权网安世纪科技有限公司作为NISP一级（安全运营）（以下简称“安全运营”）的独家运营中心，全面负责该方向相关工作。

当前，网络安全已成为国家安全体系的重要组成。随着数字经济发展，能源、金融、交通、通信等关键信息基础设施领域面临复杂安全挑战，网络安全运营能力建设需求日益迫切。此次NISP认证体系升级，旨在构建专业化、系统化的网络安全人才培养机制。

据相关负责人介绍，安全运营认证课程体系由行业专家团队历时两年研发，重点聚焦安全运维、威胁监测、应急响应等实务领域。课程涵盖网络安全基础、安全设备配置、运营流程管理等13个知识模块，通过理论与实践相结合的考核方式，确保认证人员具备岗位所需的核心技能。该认证既面向信息技术从业人员能力提升，也为高校学生职业发展提供权威资质证明。

作为国家网络空间安全人才培养基地运营单位，网安世纪在网络安全教育领域已具备成熟培养体系。除安全运营证书，网安世纪作为NISP二级授权运营中心，推出“NISP二级+”，对接CISP-PTE等职业认证。公开数据显示，该机构累计培养网络安全专业人才逾50万人次，其开发的“理论+场景化实训”教学模式在高校中取得良好成效。此次获得独家运营资质后，将重点推进三方面工作：一是建设标准化培训课程体系，二是搭建校企人才对接平台，三是开展网络安全技能竞赛。

“网络安全人才培养需要多方协同创新。”网安世纪公司负责人表示，将联合200余家合作企业，动态更新课程内容，强化实训基地建设，预计未来三年将为产业输送2万名持证网络安全运营人才。目前，首期培训报名通道已在NISP管理中心和CISP之家官方平台开通，企事业单位从业人员和高校学生均可通过平台进行注册申报。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经