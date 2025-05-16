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夏季护肤需求升温 业界加大技术研发力度

2025年05月16日17:27 | 来源：人民网
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人民网北京5月16日电 （记者许维娜）随着夏日的到来，护肤市场正迎来一场的变革。从基础护理到高端护肤，从单一功能到多元需求，消费者对产品的要求愈发严苛。在这样的市场环境下，业界纷纷探索新的发展方向。

科技创新始终是护肤行业前进的关键动力。众多企业近年来不断加大研发投入，积极与国内外科研机构合作，深入挖掘护肤领域的未知领域。

以尚赫集团为例，在修护领域，通过验证抗坏血酸（维生素C）与富勒烯在不同时段的组合应用效果，建立昼夜差异化的护理模型，其中日间侧重环境防护，夜间强化自我修护，形成符合皮肤自然节律的全天候护理方案。

在清洁领域，尚赫集团通过模拟皮肤天然脂质结构的仿生体系，平衡清洁力与屏障保护，橄榄油等成分的分子级应用使产品实现洗后不紧绷的体验突破。

据了解从原料筛选到生产端的智能温控系统，再到消费端功效验证，全链条的协同创新缩短了技术转化周期。尚赫研发负责人透露，团队正针对夏季特有的氧化损伤问题，开发昼夜组合型防护产品，未来将持续深化与全球机构的跨学科合作。

行业观察人士表示，当前市场已进入精准护肤新阶段，功效验证体系与可持续理念正成为企业竞争力的关键指标。随着更多基于皮肤生理机制的解决方案落地，护肤品科技化转型或将开启新篇章。

(责编：郭思邈、高雷)
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