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自然资源部：“多规合一”国土空间规划体系已基本形成

2025年05月16日17:27 | 来源：人民网
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人民网北京5月16日电 （欧阳易佳）自然资源部今日召开新闻发布会。会上，自然资源部总规划师张兵表示，近年来，自然资源部着力推进国土空间规划体系构建，完成了空间规划体系的系统性整体性重构，“多规合一”国土空间规划体系已基本形成。

“‘多规合一’的国土空间规划为落实区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略、新型城镇化战略、乡村振兴战略等国家重大战略提供了空间支撑和基础保障。”张兵介绍，结合《全国国土空间规划纲要(2021—2035年)》编制，完成全国“三区三线”划定工作，夯实国家战略落实的安全底线。基于资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价工作的成果，坚守耕地保护“国之大者”，划定18.65亿亩耕地和15.46亿亩永久基本农田；划定陆域和海域生态保护红线；划定城镇开发边界，遏止城镇无序蔓延，加强城镇开发边界内部城镇空间功能结构优化，提升城市空间品质。

“长江经济带-长江流域、京津冀、黄河流域的国土空间规划已获国务院批复实施，长三角、成渝地区双城经济圈的国土空间规划已进入报批阶段，中部地区等区域正在加快编制。”张兵说，“部分超大特大城市正在结合实际开展都市圈国土空间规划编制，促进大中小城市和小城镇协调发展、集约紧凑布局。”

张兵表示，通过持续完善规划编制审批和实施监督，国土空间开发保护“一张蓝图”落地见效。《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》建立了“五级三类”的国土空间规划体系，包括国家、省、市、县、乡镇“五级”总体规划，区域（流域）和相关领域的专项规划，以及覆盖城乡、陆海等各类区域的详细规划。全国省市县国土空间总体规划已基本批复完成，进入全面实施阶段。

(责编：郭思邈、高雷)
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