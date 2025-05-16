人民网北京5月16日电 （记者杜燕飞）在中拉合作持续深化的背景下，拉美和加勒比国家投资环境评价报告日前发布，为中国企业“走出去”提供参考，助力中拉经贸高水平发展。

报告指出，从区域整体看，拉美具备丰富的自然资源、庞大的市场容量与多元社会结构，在中长期具有发展潜力。各国发展战略呈现出由资源依赖型向多元化经济转型的特征，对加强绿色经济、数字经济和新型基础设施建设领域的探索具有普遍共识。区域一体化进程展现出积极发展势头，基础设施建设呈现国别分化和区域不均衡性，随着公私合营模式推广及数字基础设施加快布局，区域互联互通水平有望提升。

报告认为，当前，拉美各国正持续推动政务服务数字化、税收激励政策优化与劳动力市场结构性调整，区域内金融科技蓬勃发展，逐步成为银行服务体系的有力补充：外商应综合评估融资来源与风险对冲机制，并构建动态合规体系以平衡机遇与风险，提升资金使用效率。

报告指出，巴西以其经济体量、资源禀赋与多元融资渠道展现出强劲吸引力，中巴在农业、可再生能源及制氢产业合作空间广阔；绿色与数字经济领域正成为中墨合作新增长极；智利凭借自由开放的制度环境、高素质劳动力及绿色转型政策，吸引力持续增强，环保与矿业监管标准较高，对投资者提出更高合规要求；中秘在港口、矿业及金融科技领域合作潜力大，特别是钱凯港的建成和启用为中拉贸易往来提供了新通道。

(责编：郭思邈、高雷)

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