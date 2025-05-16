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“三北”工程科技治沙专家谈系列

专家：以“三位一体”筑牢中国沙旱生植物防护网

2025年05月16日17:27 | 来源：人民网
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人民网北京5月16日电 （欧阳易佳）日前，中国林科院沙林中心高级工程师李帅接受记者采访时表示，在全球生态系统受到气候变化、土地退化和人类活动的多重影响下，沙旱生植物的生存环境日益恶化。为了保护沙旱生植物资源，我国科学采取原地保护、迁地保护和离体保存三种互补的保护和保存措施，筑牢沙旱生植物防护网。

“沙旱生植物是指生长在干旱半干旱荒漠环境中，具备特殊生理和形态适应性的植物。在我国，白刺、梭梭、柠条、骆驼刺、沙拐枣等是常见的沙旱生植物。”李帅认为，沙旱生植物不仅是荒漠生态系统的初级生产者，还在防风固沙、生物多样性维护以及涵养水源方面发挥着不可替代的作用。

李帅介绍，原地保护，即在沙旱生植物的自然栖息地内进行保护，通常以建立沙漠公园、自然保护区等自然保护地的方式实现。这种方式能够最大程度保留植物与自然环境的相互作用，是生物多样性保护的基础；迁地保护，也称异地保存，是将沙旱生植物从其自然栖息地迁移到植物园、保护区或种质资源库等人为管理的环境中进行保护。这种方式不仅能保存活体植株和遗传资源，还能为研究和繁育提供便利；离体保存，广义上是指将植物的种子、组织或细胞保存在人工控制的条件下，实现遗传资源的长期安全保存，最常见的形式是种子库。通过低温、低湿环境，种子可长期保持活力，保存时间可达数十年甚至上百年。

“我国坚持科技主导，将原地、迁地和离体保存手段多种相结合，深化产学研融合，实现了生态保护与产业发展良性循环，同时积极引导公众参与保护，共同守护好荒漠生命。”李帅说。（实习生胡育文对此文亦有贡献）

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(责编：郭思邈、高雷)
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